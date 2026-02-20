Головна Спорт Скотч. Спорт
«Серце зайняте». Владислав Гераскевич розповів про свої стосунки

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Владислав Гераскевич розповів, як його підтримала кохана
фото: YouTube/Марічка Падалко

Спортсмен розповів, як його родина та дівчина планували його підтримати на Олімпійських іграх

Український скелетоніст Владислав Гераскевич поділився особистим та зізнався, чи вільне його серце. Спортсмен розповів про свої стосунки з коханою та те, як вона відреагувала на його рішення виступати у шоломі пам’яті. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Гераскевича Марічці Падалко.

Як зауважила Марічка Падалко, у соцмережах після того, як навколо Владислава Гераскевича з’явилося багато уваги, його почали висувати на наступне шоу «Холостяк». Однак серце головного парубка країни виявилося зайнятим.

За словами Владислава Гераскевича, він у стосунках і зустрічається з дівчиною Анною. Пара разом вже досить давно. «Дівчина є, серце зайняте», – сказав Гераскевич.

Владислав Гераскевич зазначив, що Анна підтримала його рішення не стартувати без шолома пам’яті із зображеннями загиблих спортсменів.

Та попри це рішення близьким скелетоніста було шкода через те, що він втратив можливість змагатися. «Шкодувала. Ну, всім було шкода. І мамі було шкода, і дівчині було шкода, і татові було шкода. Але, я гадаю, вона очікувала, що саме так і буде, тому що вона знає мою принциповість в таких питаннях», – пояснив скелетоніст.

Дівчина та родина спортсмена планували підтримати його на змаганнях, однак через дискваліфікацію МОК цього не сталося. «Придбали білети на заключні заїзди, вони мали приїхати, витратили багато коштів, щоб там зняти житло. Ми мали разом відчути смак фінальних заїздів Олімпійських ігор, закінчити їх, я дуже сподівався, що з медаллю. Разом провести час і поїхати в Україну», – поділився спортсмен.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію. МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів». 

Теги: спорт Владислав Гераскевич

