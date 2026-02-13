Головна Спорт Новини
Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Адвокат Гераскевича прокоментував рішення суду, який відхилив позов українця до МОК
Спортивний арбітражний суд (CAS) відзилив позов Владислава Гераскевича
фото: Getty Images

Пронін: Ця справа була значно ширшою за індивідуальний спір

Адвокат Владислава Гераскевича Євген Пронін прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) відхилити позов скелетоніста проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF). Про це повідомляє «Главком».

«CAS ad hoc відмовив у задоволенні нашої скарги.

Суд став на сторону МОК та підтвердив рішення, за яким спортсмен може бути усунутий від Олімпійських ігор без фактичного порушення, без технічної чи безпекової загрози та ще до виходу на старт.

Ця справа була значно ширшою за індивідуальний спір. Вона стосувалася свободи вираження спортсменів, меж дискреції спортивних органів і самого розуміння олімпійських цінностей. Деталі згодом», – написав Пронін в Instagram.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) відзилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який було подано проти Міжнародного олімпійського комітета (МОК) у справі спортсмена про його дискваліфікацію зі змагань на Олімпійських іграх.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Після цього українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026.

Також повідомлялося, що Владислав Гераскевич дав перший коментар після виходу із зали суду CAS, де відбувалося слухання його справи про дискваліфікацію з Олімпійських ігор. Гераскевич зізнався, що «радий» тому, як минуло слухання, а також окремо наголосив, що не збирається повертатися у Кортіну після його завершення розгляду справи.

Теги: Владислав Гераскевич МОК спорт Олімпіада

