Хокейний клуб «Крижинка» призупиняє участь у Чемпіонаті України: названо причину

Дитячо-юнацька спортивна школа «Крижинка» оголосила про призупинення своєї участі у Чемпіонаті України з хокею. Клуб пояснив своє рішення діями та рішеннями Федерації хокею України (ФХУ), які, на їхню думку, «унеможливлюють подальшу участь клубу в змаганнях». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДЮСШ.

Команда повідомила про рішення, не уточнюючи, про які саме рішення ФХУ йдеться.

Попри вимушену паузу у виступах, «Крижинка» підтвердила свою відданість розвитку українського хокею:

«Ми залишаємося відданими розвитку українського хокею та відкритими до конструктивного діалогу з ФХУ. Віримо, що спільними зусиллями зможемо знайти рішення, яке забезпечить чесне, прозоре та професійне майбутнє українського хокею», – йдеться у заяві клубу.

Команда також запевнила вболівальників та спільноту, що продовжить працювати для розвитку клубу та вірить у зміни на краще.

