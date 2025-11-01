Головна Спорт Новини
Хокейний клуб «Крижинка» призупиняє участь у Чемпіонаті України: названо причину

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Хокейний клуб «Крижинка» призупиняє участь у Чемпіонаті України: названо причину
Команда запевнила вболівальників та спільноту, що продовжить працювати для розвитку клубу та вірить у зміни на краще
фото: ДЮСШ «Крижинка»

Клуб заявив про неможливість подальшої участі у змаганнях та закликав до «конструктивного діалогу» з ФХУ

Дитячо-юнацька спортивна школа «Крижинка» оголосила про призупинення своєї участі у Чемпіонаті України з хокею. Клуб пояснив своє рішення діями та рішеннями Федерації хокею України (ФХУ), які, на їхню думку, «унеможливлюють подальшу участь клубу в змаганнях». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДЮСШ.

Команда повідомила  про рішення, не уточнюючи, про які саме рішення ФХУ йдеться.

Попри вимушену паузу у виступах, «Крижинка» підтвердила свою відданість розвитку українського хокею:

«Ми залишаємося відданими розвитку українського хокею та відкритими до конструктивного діалогу з ФХУ. Віримо, що спільними зусиллями зможемо знайти рішення, яке забезпечить чесне, прозоре та професійне майбутнє українського хокею», – йдеться у заяві клубу.

Команда також запевнила вболівальників та спільноту, що продовжить працювати для розвитку клубу та вірить у зміни на краще.

Нагадаємо, на початку листопада національна збірна України з хокею, яку очолюють Дмитро Христич, Олег Шафаренко та Ігор Карпенко, стартуватиме у першому в історії розіграші Європейського Кубку Націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію хокею України. 

Цей новий турнір створила Міжнародна федерацією хокею з шайбою (IIHF), починаючи із сезону 2025/2026. Ця ініціатива створена для того, щоб перетворити міжнародні перерви на платформу для значущих, конкурентних ігор національних команд і є важливим кроком вперед у розвитку виду спорту в Європі.

