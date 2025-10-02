Головна Спорт Новини
Призеру чемпіонату світу з хокею загрожує в'язниця у справі про наркотики

Призеру чемпіонату світу з хокею загрожує в'язниця у справі про наркотики
У НХЛ Каралахті виступав за «Лос-Анджелес» та «Нешвілл»
фото: AOP

Адвокат Каралахті Мікко Рууттунен заявив, що хокеїст «повністю заперечує звинувачення»

Колишнього захисника збірної Фінляндії з хокею Єре Каралахті заарештовано рішенням за підозрою у скоєнні тяжкого злочину, пов'язаного з наркотиками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ilta-Sanomat.

Зазначається, що злочин, ймовірно, було скоєно у Гельсінкі з 1 червня по 29 вересня цього року. Звинувачення мають бути пред'явлені до середини січня. Тяжкі злочини, пов'язані з наркотиками, караються у Фінляндії тюремним ув'язненням на строк від одного року до десяти років.

Адвокат Каралахті Мікко Рууттунен заявив, що хокеїст «повністю заперечує звинувачення».

Каралахті 50 років. У складі збірної Фінляндії він тричі ставав бронзовим призером чемпіонату світу (1998, 1999, 2014 роки), завоював бронзу світової першості у 2000 році.

У НХЛ він виступав за «Лос-Анджелес» та «Нешвілл». Каралахті завершив кар'єру у 2016 році.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

