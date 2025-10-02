Призеру чемпіонату світу з хокею загрожує в'язниця у справі про наркотики

У НХЛ Каралахті виступав за «Лос-Анджелес» та «Нешвілл»

Колишнього захисника збірної Фінляндії з хокею Єре Каралахті заарештовано рішенням за підозрою у скоєнні тяжкого злочину, пов'язаного з наркотиками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ilta-Sanomat.

Зазначається, що злочин, ймовірно, було скоєно у Гельсінкі з 1 червня по 29 вересня цього року. Звинувачення мають бути пред'явлені до середини січня. Тяжкі злочини, пов'язані з наркотиками, караються у Фінляндії тюремним ув'язненням на строк від одного року до десяти років.

Адвокат Каралахті Мікко Рууттунен заявив, що хокеїст «повністю заперечує звинувачення».

Каралахті 50 років. У складі збірної Фінляндії він тричі ставав бронзовим призером чемпіонату світу (1998, 1999, 2014 роки), завоював бронзу світової першості у 2000 році.

У НХЛ він виступав за «Лос-Анджелес» та «Нешвілл». Каралахті завершив кар'єру у 2016 році.

