Ексгенменджер збірної Росії з хокею розповів про сина окупанта, якого ліквідували ЗСУ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Ексгенменджер збірної Росії з хокею розповів про сина окупанта, якого ліквідували ЗСУ
Сина Попова було ліквідовано біля Роботиного

Попов продає золоту медаль чемпіонату світу 2009 року, щоб допомогти сім'ї сина окупанта

Колишній менеджер збірної Росії з хокею Павло Попов заявив, що продає золоту медаль чемпіонату світу 2009 року, щоб допомогти сім'ї сина окупанта. Про це повідомляє «Главком».

Раніше на сайті одного з аукціонів з'явилася інформація, що 6 листопада буде продано кілька лотів «генерального менеджера збірної Росії Павла Попова», зокрема золота медаль з чемпіонату світу з хокею 2009 року. Стартова ціна медалі – 5 млн. рублів (близько $62 тис.).

Також у списку лотів годинник Hublot, спеціально виготовлений для переможців Кубка Гагаріна у складі СКА у 2015 році, годинник Aviator до 85-річчя товариства ЦСКА та годинник Tissot, замовлений ФХР на честь перемоги збірної в Євротурі у 2008 році.

«Я насправді працював у збірній Росії. У жовтні 2008 року помер Олексій Черепанов, а генеральним менеджером збірної був Анатолій Бардін із «Авангарду». Він подав у відставку, а я працював спортивним директором збірної. І я став виконувачем обов'язків генменеджера. Працював на етапах Євротура в сезоні-2008/09, там у всіх програмах мене представляли як менеджера. Але на чемпіонат світу я не поїхав.

Після перемоги у Берні у 2009 році мені від збірної Ігор Захаркін вручив золоту медаль. Тренери вважали, що того сезону я зробив свій внесок у підготовку національної команди.

Мій син Дмитро Попов грав у МХЛ, ВХЛ та у КХЛ – за «Автомобіліст». Вихованець ЦСКА, займався у школі з 6 до 16 років. Потім його обміняли у «Спартак», де він став чемпіоном Росії у складі молодіжної команди 1990 року народження.

Грав із багатьма відомими хлопцями, які зараз виступають у КХЛ.

Мій син закінчив із хокеєм у 28 років. Через два роки розпочалося СВО, і Діма пішов добровольцем на фронт. Потрапив до спецназу ВДВ, нагороджений орденом Мужності, медаллю за відвагу, Георгіївським хрестом. Під час взяття Роботиного загинув», – заявив Попов російським пропагандистам.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

