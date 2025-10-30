Ексгенменджер збірної Росії з хокею розповів про сина окупанта, якого ліквідували ЗСУ

Попов продає золоту медаль чемпіонату світу 2009 року, щоб допомогти сім'ї сина окупанта

Колишній менеджер збірної Росії з хокею Павло Попов заявив, що продає золоту медаль чемпіонату світу 2009 року, щоб допомогти сім'ї сина окупанта. Про це повідомляє «Главком».

Раніше на сайті одного з аукціонів з'явилася інформація, що 6 листопада буде продано кілька лотів «генерального менеджера збірної Росії Павла Попова», зокрема золота медаль з чемпіонату світу з хокею 2009 року. Стартова ціна медалі – 5 млн. рублів (близько $62 тис.).

Також у списку лотів годинник Hublot, спеціально виготовлений для переможців Кубка Гагаріна у складі СКА у 2015 році, годинник Aviator до 85-річчя товариства ЦСКА та годинник Tissot, замовлений ФХР на честь перемоги збірної в Євротурі у 2008 році.

«Я насправді працював у збірній Росії. У жовтні 2008 року помер Олексій Черепанов, а генеральним менеджером збірної був Анатолій Бардін із «Авангарду». Він подав у відставку, а я працював спортивним директором збірної. І я став виконувачем обов'язків генменеджера. Працював на етапах Євротура в сезоні-2008/09, там у всіх програмах мене представляли як менеджера. Але на чемпіонат світу я не поїхав.

Після перемоги у Берні у 2009 році мені від збірної Ігор Захаркін вручив золоту медаль. Тренери вважали, що того сезону я зробив свій внесок у підготовку національної команди.

Мій син Дмитро Попов грав у МХЛ, ВХЛ та у КХЛ – за «Автомобіліст». Вихованець ЦСКА, займався у школі з 6 до 16 років. Потім його обміняли у «Спартак», де він став чемпіоном Росії у складі молодіжної команди 1990 року народження.

Грав із багатьма відомими хлопцями, які зараз виступають у КХЛ.

Мій син закінчив із хокеєм у 28 років. Через два роки розпочалося СВО, і Діма пішов добровольцем на фронт. Потрапив до спецназу ВДВ, нагороджений орденом Мужності, медаллю за відвагу, Георгіївським хрестом. Під час взяття Роботиного загинув», – заявив Попов російським пропагандистам.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.