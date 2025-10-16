Шалені кошти. Стала відома вартість створення нової команди у НХЛ

«Вегас» вступив до НХЛ за $500 мільйонів у 2016 році

Створення команди НХЛ цікаве інвесторам, які представляють Атланту, Х'юстон та Остін

Стала відома ціна вступу до Національної хокейної ліги для нової команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Елліота Фрідмана.

Зазначається, що керівництво ліги розраховує отримати від потенційного розширення 2 мільярди доларів.

Ходять чутки, що створення команди НХЛ цікаве інвесторам, які представляють Атланту, Х'юстон та Остін.

Варто зазначити, що «Вегас» вступив до НХЛ за $500 мільйонів у 2016 році, а «Сіетл» у 2021 році роки заплатив за це $650 мільйонів.

Sportsnet зазначає, що висока ціна за вступ до НХЛ означає, що ліга не планує розширюватись найближчими роками.

Нагадаємо, перший віцепрезидент Федерації хокею Росії та олігарх Роман Ротенберг у розмові з пропагандистами розповів, чому збірну Росії необхідно повернути на міжнародні змагання під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Чоловіча та жіноча збірні Росії не були допущені до участі у Олімпіаді-2026. Наступного року відбудуться вибори нового президента IIHF.

«Головне завдання – щоб та людина, яка прийде [на пост президента IIHF], підтримувала різні країни, насамперед Росію, за спортивним принципом, а не з політичних мотивів. Тому що без Росії у IIHF впали прибутки. Федерації США та Канади налаштовані позитивно, а європейські федерації мають на меті свої цілі. Вони отримали ті доходи від пирога, які раніше йшли до збірної Росії, тобто на все дивляться з меркантильної точки зору. Тому їм Росія з погляду розподілу доходів не потрібна», – заявив олігарх.

Ротенберг перебуває під санкціями США, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії за підтримку політики російського диктатора Володимира Путіна, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.