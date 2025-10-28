Головна Спорт Новини
Оголошено склад хокейної збірної України для участі у новому турнірі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Оголошено склад хокейної збірної України для участі у новому турнірі
Український чоловічий хокей досяг значного прогресу за останні кілька років
Фото: Федерація хокею України

У заявці є як лідери, так і дебютанти 

На початку листопада національна збірна України з хокею, яку очолюють Дмитро Христич, Олег Шафаренко та Ігор Карпенко, стартуватиме у першому в історії розіграші Європейського Кубку Націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію хокею України. 

Цей новий турнір створила Міжнародна федерацією хокею з шайбою (IIHF), починаючи із сезону 2025/2026. Ця ініціатива створена для того, щоб перетворити міжнародні перерви на платформу для значущих, конкурентних ігор національних команд і є важливим кроком вперед у розвитку виду спорту в Європі.

Першими суперниками нашої команди на змаганнях у литовському Електренаї стануть збірні Литви та Румунії. Перед стартом Кубку, команда проведе скорочений навчально-тренувальний збір та зіграє товариський матч проти збірної Литви. До Електренаю тренерський штаб запросив 22 хокеїсти: 2 голкіперів, 8 оборонців та 12 нападників.

Серед воротарів до складу увійшли Едуард Захарченко («Кременчук» , Україна) та Сергій Писаренко («Varese», Італія), з Кирилом Кучером («Кременчук» , Україна) у резерві. Лінія оборони представлена Артемом Гребеником («Caen», Франція), Володимиром Волковим («TEBS Bratislava», Словаччина), Олексієм Дахновським («Kosice», Словаччина), Денисом Матусевичем («Кременчук» , Україна), Євгенієм Ратушним («Шторм» , Україна), Іваном Сисаком («Feltre», Італія), а також Микитою Полоницьким та Олексієм Янішевським (обидва – «Сокіл», Україна). У резерві перебуває Віталій Андрейків («Київ Кепіталз» , Латвія).

Серед нападників до команди викликані: Олександр Пересунько («Unia Oswiecim», Польща), Іларіон Купріянов («Dukla Jihlava», Чехія), Богдан Панасенко («Sisak», Хорватія), Михайло Ковальчук («Sanok», Польща). Також залучені гравці «Кременчука» – Богдан Середницький, Гліб Крівошапкін та Євгеній Абаджян, а також п'ятеро хокеїстів «Сокола» – Віктор Захаров, Денис Бородай, Денис Жеребко, Вадим Мазур та Святослав Тимченко. До розширеного складу нападу увійшли Ілля Крикля, Микита Сидоренко, Сергій Стецюра (всі – «Шторм» , Україна), Віталій Лялька («Кременчук» , Україна), Володимир Чердак, Максим Жеребко (обоє – «Сокіл» , Україна) та Фелікс Морозов («Morzine-Avoriaz», Франція).

Порівняно зі складом на дивізіон 1A (другий за силою після елітного) чемпіонату світу з хокею, у якому Україна зупинилася за крок від підвищення, у складі немає Ігоря Мережка, Андрія Денискіна та Пилипа Пангелова-Юлдашева, які могли б суттво підсилити команду. Однак з'явилося декілька дебютантів: уперше у своїй кар'єрі за дорослу команду виступлять Микита Полоницький, Богдан Середницький, Євгеній Абаджян, Святослав Тимченко та 17-річний Денис Жеребко. 

Нагадаємо, легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек назвав президента США Дональда Трампа «патологічним брехуном».

«Трамп – патологічний брехун. У світі багато таких людей, але він єдиний, хто є американським президентом. На жаль», – написав Гашек в Х.

Варто зазначити, що Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну.

Як повідомлялося, на 58-му році життя померла видатна американська хокеїстка Ліза Браун-Міллер

Під час історичної Олімпіади в Нагано-1998, де жіночий хокей вперше був включений до програми Ігор, Ліза виступала в складі американської збірної вже перебуваючи вагітною. Однак, спортсменка тоді ще не знала, що незабаром має стати мамою. Свою першу дитину (сина Алекса) вона народила у серпні 1998 року.

У підсумку, саме збірна США здобула перше історичне золото Олімпіади.

Теги: хокей Віктор Захаров Богдан Середницький Святослав Тимченко Денис Бородай Віталій Лялька Едуард Захарченко Олександр Пересунько Ігор Карпенко Дмитро Христич Фелікс Морозов Олег Шафаренко Вадим Мазур Володимир Чердак

