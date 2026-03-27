Гра Євроліги розпочнеться із затримкою через незвичну причину

Зустріч між «Барселоною» та «Црвеною Звездою» має важливе турнірне значення

Матч баскетбольної Євроліги між «Барселоною» та белградською «Црвеною Звездою» розпочнеться о 21:00 за місцевим часом, хоча початок гри був запланований на 20:30. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Євроліги.

Причиною затримки гри стали проблеми із формою сербського клубу.

Як пояснили в лізі, ігрові майки «Црвени Звезди» були пошкоджені під час прання після виїзного матчу з «Басконією». Нові комплекти форми змогли доставити до Барселони тільки до більш пізнього часу, на що погодилися і організатори, і «Барселона».

Обидві команди підходять до гри з однаковим балансом перемог та поразок (19-14). «Црвена Звезда» посідає дев'яте місце в таблиці, «Барселона» – 10-те. У першому матчі сезону між клубами, що відбувся в грудні 2026 року в Белграді, сильнішими виявилися каталонці (89:79).

Нагадаємо, жіноча збірна України зіграє у другому етапі кваліфікації чемпіонату Європи 2027.

Перший етап збірна України завершила з трьома перемогами в шести матчах, зайнявши третє місце в групі.

Відповідно до регламенту, до другого етапу відбору виходили окрім двох переможців груп, також три найкращі збірні серед тих, що посіли треті місця у своїх группах. Тому доля України визначалась за підсумком матчів в інших групах.

У підсумку все склалось так, що Україна увійшла до числа цих трьох збірних, які вийшли до другого етапу.

На другому етапі до 17 кращих команд першого етапу доєднаються сім збірних з відбіркового турніру на Чемпіонату світу 2026 року – Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина.

Жеребкування відбудеться перед початком другого раунду. Збірні будуть розділені на шість груп по чотири команди в кожній, які знову гратимуть за круговою системою. Дві найкращі команди з кожної групи кваліфікуються на жіночий Євробаскет 2027.

Матчі другого етапу пройдуть 8-18 листопада 2026 року та 7-17 лютого 2027 року (по три матчі у кожному вікні).