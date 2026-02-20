Шевченко замилував світлинами з мамою у її день народження

Легенда футболу привітав найріднішу людину зі святом

Президент Української асоціації футболу Андрій написав вітання матері з нагоди дня народження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на особистий профіль функціонера у Facebook.

«З Днем народження, мамо. Дякую тобі за твою любов, мудрість і підтримку, яка завжди поруч», – написав Шевченко.

У допис колишній форвард і головний тренер збірної України додав низку світлин із матір'ю. На фото Любов Миколаївна з дітьми, внуками та невісткою Крістен Пазік. Одна світлина – з пам'ятного для Шевченка 2004 року, коли він завоював «Золотий м'яч».

Чим відомий Андрій Шевченко

Вихованець київського «Динамо», зірковий нападник, згодом – тренер і функціонер. Третій володар «Золотого м'яча» в історії України та рекордсмен збірної України за голами.

На дорослому рівні Шевченко дебютував у кампанії 1992/93 за другу команду «Динамо» в Першій лізі. У першій же дебютував у сезоні 1994/95. Розцвів під керівництвом Валерія Лобановського, створивши наприкінці 90-х ударний тандем із Сергієм Ребровим.

У 1999 році за 25 млн доларів перейшов у «Мілан». У лавах «россонері» був чемпіоном Італії, виграв по Кубку та Суперкубку Італії, тріумфував у Лізі чемпіонів 2002/03 і здобув Суперкубок УЄФА.

У збірній України провів 111 матчів, у яких оформив 48 голів. Учасник ЧС-2006 і домашнього Євро-2012, після якого завершив ігрову кар'єру. У 2016 році очолив національну команду, а в 2024-му став президентом УАФ.

Нещодавні заяви Шевченка

Президент УАФ підтвердив довіру до головного тренера збірної України Сергія Реброва. За словами Шевченка, звільнення фахівця не розглядають. Він може цілком зосередитися на своїй роботі.

Очільник вітчизняного футболу відреагував на бажання президента ФІФА повернути російські команди на міжнародну арену. Шевченко провів консультації з функціонерами міжнародної федерації та низкою партнерів. Наразі Рада ФІФА не розглядає відновлення прав росіян.

