Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Шевченко замилував світлинами з мамою у її день народження

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Шевченко замилував світлинами з мамою у її день народження
Андрій Шевченко написав теплі слова матері
фото: УАФ

Легенда футболу привітав найріднішу людину зі святом

Президент Української асоціації футболу Андрій написав вітання матері з нагоди дня народження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на особистий профіль функціонера у Facebook.

«З Днем народження, мамо. Дякую тобі за твою любов, мудрість і підтримку, яка завжди поруч», – написав Шевченко.

У допис колишній форвард і головний тренер збірної України додав низку світлин із матір'ю. На фото Любов Миколаївна з дітьми, внуками та невісткою Крістен Пазік. Одна світлина – з пам'ятного для Шевченка 2004 року, коли він завоював «Золотий м'яч».

Чим відомий Андрій Шевченко

Вихованець київського «Динамо», зірковий нападник, згодом – тренер і функціонер. Третій володар «Золотого м'яча» в історії України та рекордсмен збірної України за голами.

На дорослому рівні Шевченко дебютував у кампанії 1992/93 за другу команду «Динамо» в Першій лізі. У першій же дебютував у сезоні 1994/95. Розцвів під керівництвом Валерія Лобановського, створивши наприкінці 90-х ударний тандем із Сергієм Ребровим.

У 1999 році за 25 млн доларів перейшов у «Мілан». У лавах «россонері» був чемпіоном Італії, виграв по Кубку та Суперкубку Італії, тріумфував у Лізі чемпіонів 2002/03 і здобув Суперкубок УЄФА.

У збірній України провів 111 матчів, у яких оформив 48 голів. Учасник ЧС-2006 і домашнього Євро-2012, після якого завершив ігрову кар'єру. У 2016 році очолив національну команду, а в 2024-му став президентом УАФ.

Нещодавні заяви Шевченка

Президент УАФ підтвердив довіру до головного тренера збірної України Сергія Реброва. За словами Шевченка, звільнення фахівця не розглядають. Він може цілком зосередитися на своїй роботі.

Очільник вітчизняного футболу відреагував на бажання президента ФІФА повернути російські команди на міжнародну арену. Шевченко провів консультації з функціонерами міжнародної федерації та низкою партнерів. Наразі Рада ФІФА не розглядає відновлення прав росіян.

Нагадаємо, форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував дебют у чемпіонаті Франції. У неділю нападник вперше вийшов футболці «Ліона» в Лізі 1. Результативними діями українець відзначитися не встиг.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Українська асоціація футболу Андрій Шевченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Ребров продовжить роботу зі збірною України
Шевченко розповів про майбутнє Реброва у збірній України
9 лютого, 15:26
Андрій Шевченко поділився результатами діяльності асоціації
Шевченко озвучив витрати УАФ у 2025 році
9 лютого, 16:53
Роман Яремчук легіонером у Лізі 1 більше не вважатиметься
Українські футболісти перестануть бути легіонерами в десятьох чемпіонатах
10 лютого, 16:39
Андрій Шевченко міг переїхати до Вічного міста
Шевченко пригадав, як ледь не опинився в іншому гранді чемпіонату Італії
11 лютого, 15:16
«Авангард» став популярним серед українських клубів
Три клуби УПЛ зібралися ділити один стадіон навесні
11 лютого, 16:55
Александер Чеферін не підтримав заклик повернути росіян
Чеферін озвучив позицію УЄФА щодо повернення Росії
12 лютого, 18:29

Новини

Екслегіонер «Динамо» відмовився замінити Костюка на посаді – ЗМІ
Екслегіонер «Динамо» відмовився замінити Костюка на посаді – ЗМІ
МОК відмовився карати спортсменку за демонстрацію бра після виступу на Олімпіаді
МОК відмовився карати спортсменку за демонстрацію бра після виступу на Олімпіаді
Шевченко замилував світлинами з мамою у її день народження
Шевченко замилував світлинами з мамою у її день народження
Ковляр допоміг «Будучності» вийти у фінал Кубка Чорногорії
Ковляр допоміг «Будучності» вийти у фінал Кубка Чорногорії
Працював із Мессі та Буффоном: до «Шахтаря» приєднався знаменитий фахівець
Працював із Мессі та Буффоном: до «Шахтаря» приєднався знаменитий фахівець
«Динамо» – «Рух». Прогноз і анонс на матч 17 туру УПЛ
«Динамо» – «Рух». Прогноз і анонс на матч 17 туру УПЛ

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua