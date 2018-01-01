Допінг-скандал: Путін назвав Родченкова придурком

Путін заявив, що у Родченкова «були спроби суїциду»

Президент Росії Володимир Путін назвав колишнього голову Московської антидопінгової лабораторі, інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорія Родченкова «придурком». «Спіймали цього придурка Родченкова, витягли його туди (для свідчень WADA. – Ред.). Послухайте, у людини очевидні проблеми із законом



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Президент РФ Володимир Путін

Путін заявив, що у Родченкова «були спроби суїциду»

Президент Росії Володимир Путін назвав колишнього голову Московської антидопінгової лабораторі, інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорія Родченкова «придурком».

«Спіймали цього придурка Родченкова, витягли його туди (для свідчень WADA. – Ред.). Послухайте, у людини очевидні проблеми із законом – він займався протизаконною діяльністю, його в тюрму треба посадити. Замість цього, його призначили керувати російською антидопінговою лабораторією», – сказав Путін під час зустрічі з довіреними особами, які підтримують його кандидатуру на виборах президента Росії.

Він заявив, що у Родченкова «були спроби суїциду».

«Ну, дай йому Бог здоров'я, нехай одужає. Ну, це ж про щось говорить. Це говорить про проблеми, і все засновано на свідченнях цієї людини. Чи можна їй довіряти взагалі?» – додав Путін.

Як повідомлялося, у документальному фільмі «Секретний випадок допінг – олімпійська змова», який показали в ефірі 29 січня, Родченков заявив, що всі дії, пов'язані з допінг-програмою Росії, йшли за наказом президента країни Володимира Путіна.

Він також підтвердив зміст секретних документів, які, згідно з даними ARD, свідчать про те, що державна допінгова практика в Росії існувала для Олімпіад 2008 року в Пекіні й Лондоні в 2012 році.

У кадрі самого інформатора WADA немає, чути тільки його голос.

Родченков, який зараз переховується в США, 2016 року розповів The New York Times, що ФСБ Росії організувала схеми, що включають підміну допінг-проб на Іграх в Сочі в 2014 році, щоб приховати практику використання допінгу спортсменами з російської збірної.

Влітку 2016 року Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) опублікувало доповідь про масове застосування заборонених препаратів в російському спорті з потурання влади. Результатом цього розслідування стало відсторонення збірної Росії з легкої атлетики від Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро в 2016 році. Міжнародний паралімпійський комітет відсторонив російську збірну в повному складі від участі в Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

У Кремлі розкритикували заяви Родченкова і назвали їх «наклепом перебіжчика». Проти нього в Росії порушили кримінальну справу.

У вересні 2017 року Басманний суд Москви заочно заарештував Родченкова.

Нагадаємо, російських спортсменів допустили до участі в Іграх-2018 під нейтральним прапором.

Згодом в уряді Росії визнали, що допінгові проблеми у російському спорті були.

А віце-прем'єра РФ довічно усунено від відвідування Олімпіад.

Джерело: Радіо Свобода