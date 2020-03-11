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    Досвідчена українська тенісистка вирішила не змагатися за копійки

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    <span>Катерина Бондаренко зайнялася лоад-менеджментом</span> - Досвідчена українська тенісистка вирішила не змагатися за копійки
    Катерина Бондаренко зайнялася лоад-менеджментом
    Reuters

    Після парного тріумфу в Монтереї Катерина Бондаренко вирішила спробувати сили в синґлі

    Полігоном для колишньої тріумфаторки Australian Open став міні-турнір ITF World Tennis Tour у провінційному Ірапуато (Мексика) з призовим фондом 25 тисяч доларів.

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    Катерина Бондаренко у стартовому матчі основної сітки турніру проти сьомої сіяної Надії Подороської з Аргентини відмовилася продовжувати боротьбу при рахунку 6:3, 6:7(5).

    Бондаренко виграла перший сет проти сьомої сіяної Надії Подороської з Аргентини  із рахунком 6:3 і вела в другому 5:3, проте не зуміла наблизитися до матчболу і в підсумку програла його на тайбрейку 6:7.

    Після цього 33-річна Бондаренко відмовилася продовжувати боротьбу.

    Наразі тенісистка, яка повернулася з другого декрету, посідає 347 місце в рейтингу WTA. За всю кар’єру вона заробила майже 4 млн доларів призових, тому сенсу вбиватися за суму, майже співставну з допомогою по догляду за дитиною, українці не було ніякого.

    теніс Катерина Бондаренко
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