«Полісся» – «Пакш»: де та коли дивитися гру Ліги конференцій

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Гру «Полісся» – «Пакш» у прямому ефірі транслюватиме «Київстар ТБ»

Початок зустрічі «Полісся» – «Пакш» о 21:00 за київським часом

Сьогодні, 7 серпня, житомирське «Полісся» продовжить боротьбу у єврокубках поєдинком проти клубу «Пакш» з Угорщини. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок кваліфікації Ліги конференцій «Полісся» – «Пакш» пройде на стадіоні «Татран» у словацькому місті Пряшів. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

Гру «Полісся» – «Пакш» у прямому ефірі транслюватиме «Київстар ТБ». Для перегляду зустрічі потрібна реєстрація на сайті.

Гра-відповідь відбудеться 14 серпня в Угорщині.

4 серпня, відбулося жеребкування плей-оф раунду Ліги конференцій. Свого потенційного суперника дізналося «Полісся».

У разі проходження угорського «Пакша» у третьому кваліфікаційному раунді житомиряни зустрінуться з представником Серії А – «Фіорентиною».

Щодо «Шахтаря», який бере участь у кваліфікації Ліги Європи, то в разі поразки від грецького «Панатінаїкоса» у третьому раунді гірники автоматично потраплять до плей-оф раунду Ліги конференцій. За такого розкладу вони зустрінуться з переможцем у парі «Серветт» (Швейцарія) – «Утрехт» (Нідерланди).

Плей-оф раунд Ліги конференцій

«Полісся» (Україна)/«Пакш» (Угорщина) – «Фіорентина» (Італія)

«Шахтар» (Україна)/«Панатінаїкоса» (Греція) – «Серветт» (Швейцарія) – «Утрехт» (Нідерланди)

Базові дати проведення матчів: 21 та 28 серпня.

У разі успіху в протистоянні з «Пафосом» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Лех» (Познань, Польща) / «Црвена Звєзда» (Сербія).

Перші матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 19-20 серпня, матчі-відповіді – на 26-27 серпня.

У разі невдачі у протистоянні з «Пафосом» «біло-сині» потраплять раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Можливий суперник на цій стадії турніру стане відомий пізніше.

