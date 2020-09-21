Одинадцятирічний родич футболіста «Евертона» застрелився з дробовика



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Футболіст Сігурдссон на фото із 11-річним зведеним братом Максиміліаном Twitter Lodgexpress

Трагедія трапилася в сім’ї іменитого ісландського футболіста

Зведений брат дружини півзахисника «Евертона» Гільфі Сігурдссона випадково застрелився в Ісландії.

Повідомляється про нещасний випадок. 11-річний Максиміліан Хельгі Іварссон грався з дробовиком та помилково вистрілив з нього, взявши його із шафи зі зброєю.

Залишається невідомим, кому належить рушниця, проте батько дитини любить полювати недалеко від Рейк'явіка.

У некролозі, написаному в газеті «Morgunblaði» Сігурдссоном, його дружиною та іншими членами сім'ї, Максиміліан описується як «прекрасний молодший брат з великими добрими очима». У ньому говориться, що Максиміліан міг говорити на трьох різних мовах з раннього віку. Також його називали «свідомим, працьовитим і яскравим».

31-річний ісландський футболіст Сігурдссон перейшов в «Евертон» в 2017 році з «Суонсі» за 49 млн. євро. У нинішньому сезоні ісландець зіграв два матчі в Англійській Прем'єр-лізі за «ірисок», але гольовими передачами не відзначився. Загалом у формі «Евертона» півзахисник забив 24 голи при 16 асистах в 115 проведених поєдинках за клуб. Також в активі гравця 60 проведених баталій у складі національної збірної Ісландії (20 голів).

Зауважимо, що Сігурдссон з 2012 по 2019 роки неодмінно визнавався кращим футболістом року Ісландії.

Джерело: The Sun