Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Футболісти «Челсі» обрали фаворита на посаду тренера – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Футболісти «Челсі» обрали фаворита на посаду тренера – ЗМІ
Хабі Алонсо близький до нового призначення
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

«Сині» прагнуть попрацювати з відомим фахівцем

Основні виконавці лондонського «Челсі» підтримують призначення Хабі Алонсо головним тренером команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Посада керманича «синіх» стала вакантною після звільнення другого тренера за сезон. Спершу роботу втратив італійський фахівець Енцо Мареска, а нещодавно на ринку праці опинився англієць Ліам Росеньйор. Менеджмент «Челсі» веде пошук нового постійного тренера.

Хабі Алонсо входить до переліку кандидатів. Перемовини між англійським грандом і представниками іспанця нібито рухаються в позитивному напрямку. Керівництво «синіх» вважає фахівця здатним повернути команду на переможний шлях.

Футболісти «Челсі» переконані, що Хабі Алонсо матиме безперечний авторитет у роздягальні. Він досягнув чималих успіхів і як гравець, і як тренер. Іспанський фахівець прагне впливати на трансферну політику «синіх», а клуб готовий надати йому такий привілей.

До слова, англійський «Манчестер Юнайтед» близький до рішення щодо головного тренера на новий сезон. Директори запропонують співвласнику клубу Джиму Реткліффу затвердити Майкла Карріка в ролі постійного керманича команди. Він очолив команду в січні.

Нагадаємо, англійський «Ліверпуль» накинув оком на капітана аутсайдера чемпіонату Англії. До сфери зацікавлень потрапив ападник лондонського «Вест Гема» Боуен. Він став одним із кандидатів на заміну багаторічному лідеру «червоних» Салаху.

Теги: ФК Челсі Прем’єр-ліга Хабі Алонсо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хаві Ернандес перебуває у творчій відпустці
«Челсі» розгляне призначення екстренера «Барселони» – ЗМІ
5 травня, 17:29
Ніколас Джексон зацікавив італійські клуби
«Ювентус» моніторить виступи списаного «Челсі» форварда – інсайдер
29 квiтня, 18:29
Сеск Фабрегас матиме нагоду повернутися на Туманний Альбіон
Президент сенсації чемпіонату Італії готовий відпустити перспективного тренера в «Челсі»
25 квiтня, 20:50
Ліам Росеньор протримався на посаді тренера лондонців 104 дні
Новий антирекорд. «Челсі» звільнив головного тренера
22 квiтня, 22:10
Майкл Каррік підвищив шанси на постійну роботу з МЮ
«Манчестер Юнайтед» близький до рішення щодо головного тренера на новий сезон
Вчора, 19:25
Хабі Алонсо повернувся на радар англійського гранда
«Ліверпуль» контактував із «Реалом» щодо колишнього тренера – ЗМІ
10 травня, 18:19

Новини

Талант «Динамо» потрапив у рейтинг найкращих молодих оборонців за особливим показником
Талант «Динамо» потрапив у рейтинг найкращих молодих оборонців за особливим показником
Футболісти «Челсі» обрали фаворита на посаду тренера – ЗМІ
Футболісти «Челсі» обрали фаворита на посаду тренера – ЗМІ
Анчелотті офіційно продовжив контракт зі збірною Бразилії
Анчелотті офіційно продовжив контракт зі збірною Бразилії
«Реал» заплатить «Бенфіці» солідні відступні в разі призначення Моурінью
«Реал» заплатить «Бенфіці» солідні відступні в разі призначення Моурінью
Чемпіони світу Пірло і Матерацці відвідають суперфінал Кубка Росії з футболу
Чемпіони світу Пірло і Матерацці відвідають суперфінал Кубка Росії з футболу
Ястремська з реваншем пробилася в півфінал Parma Open
Ястремська з реваншем пробилася в півфінал Parma Open

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua