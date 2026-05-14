Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

«Сині» прагнуть попрацювати з відомим фахівцем

Основні виконавці лондонського «Челсі» підтримують призначення Хабі Алонсо головним тренером команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Посада керманича «синіх» стала вакантною після звільнення другого тренера за сезон. Спершу роботу втратив італійський фахівець Енцо Мареска, а нещодавно на ринку праці опинився англієць Ліам Росеньйор. Менеджмент «Челсі» веде пошук нового постійного тренера.

Хабі Алонсо входить до переліку кандидатів. Перемовини між англійським грандом і представниками іспанця нібито рухаються в позитивному напрямку. Керівництво «синіх» вважає фахівця здатним повернути команду на переможний шлях.

Футболісти «Челсі» переконані, що Хабі Алонсо матиме безперечний авторитет у роздягальні. Він досягнув чималих успіхів і як гравець, і як тренер. Іспанський фахівець прагне впливати на трансферну політику «синіх», а клуб готовий надати йому такий привілей.

До слова, англійський «Манчестер Юнайтед» близький до рішення щодо головного тренера на новий сезон. Директори запропонують співвласнику клубу Джиму Реткліффу затвердити Майкла Карріка в ролі постійного керманича команди. Він очолив команду в січні.

Нагадаємо, англійський «Ліверпуль» накинув оком на капітана аутсайдера чемпіонату Англії. До сфери зацікавлень потрапив ападник лондонського «Вест Гема» Боуен. Він став одним із кандидатів на заміну багаторічному лідеру «червоних» Салаху.