Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Дует майстрів договірняків». Львівський «Рух» відзначився гучною заявою

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Дует майстрів договірняків». Львівський «Рух» відзначився гучною заявою
«Рух» звинувачує Краснікова у роботі з арбітрами
на фото Євген Красніков

«Рух» продовжує штормити після поразки від «Дніпра-1» у матчі сьомого туру української Прем'єр-ліги (2:3)

«Дніпро-1» на виїзді обіграв «Рух», у матчі якому було два вилучення та пенальті в «активі» господарів поля. Фінальний рахунок у матчі дуже засмутив команду зі Львівської області, і вона почала шукати винних у цій поразці за межами свого клубу. Із заяви на сайті «Руху» випливає, що головним виконавцем замовлення на перемогу «Дніпра-1» є суддя з Макіївки Юрій Іванов, котрий за версією львів'ян не любить представників західної України.

Але головним замовником поразки «Руху» є спортивний директор «Дніпра-1» Євген Красніков. Відповідна заява з'явилась на офіційному сайті «Руху».

«Одним із сірих кардиналів українського футболу є одіозний Євген Красніков, який фактично керує двома клубами – «Дніпром-1» та «Металістом». Є його так звана робота із суддями, що допомогла виграти не один важливий поєдинок».

Не забула команда зі Львівської області і про керівника Української асоціації футболу Андрія Павелка, який, на думку «Руха», є покровителем Євгена Краснікова.

«Поруч із ним «головний король» українського футболу. Ні в кого з тих, хто хоч трохи обізнаний про справи в Будинку футболу, немає жодних сумнівів, що Красніков апріорі є людиною Павелка. Дует майстрів договірняків у складі Краснікова та Павла продовжує слідувати українським футбольним шляхом», – йдеться в заяві на сайті «Руху».

Раніш Шевченко нагадав світу про війну на церемонії вручення «Золотого м'яча».

Читайте також: «Шахтар» дав бій «Реалу» у виїзному матчі Ліги чемпіонів
Теги: УПЛ скандал Андрій Павелко ФК Рух (Винники)

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стадіон здатний приймати матчі будь-якого рівня, в тому числі й міжнародного значення
В Україні під час війни відкрили новий футбольний стадіон (фото)
17 жовтня, 19:11
«Пташку» недавно звільнили з російського полону
«Пташка» з «Азовсталі» виконала гімн України перед матчем «Шахтар» – «Динамо» (відео)
16 жовтня, 18:04
«Гірники» продовжують боротьбу за чемпіонство в УПЛ
«Шахтар» впорався з «Динамо» у центральному матчі УПЛ
16 жовтня, 19:00

Новини

Голлівудський актор «Скеля» отримав іменну футболку від «Реала» (фото)
Голлівудський актор «Скеля» отримав іменну футболку від «Реала» (фото)
«Дует майстрів договірняків». Львівський «Рух» відзначився гучною заявою
«Дует майстрів договірняків». Львівський «Рух» відзначився гучною заявою
Приниження зірки: Роналду прибув на тренування молодіжної команди «Манчестер Юнайтед»
Приниження зірки: Роналду прибув на тренування молодіжної команди «Манчестер Юнайтед»
ЗСУ важко поранили російського тренера з дзюдо, який воює проти України
ЗСУ важко поранили російського тренера з дзюдо, який воює проти України
Поєдинок «Шахтаря» в УПЛ перенесли на грудень: оголошено причину
Поєдинок «Шахтаря» в УПЛ перенесли на грудень: оголошено причину
Знаменитий французький футболіст завершив професійну кар'єру (відео)
Знаменитий французький футболіст завершив професійну кар'єру (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
«Технічно» замінив: Митрополит Онуфрій відреагував на скандал з єпископом-колаборантом
44K
«Як справи у Бахмуті?» Маск поставив на місце соратника Путіна після жарту про Трасс
42K
У чиїх руках доля Путіна. Європейський експерт склав прогноз для диктатора
40K
Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні
31K
Підрив Каховської ГЕС. Путін готується повторити злочин Сталіна?
19K
Путін приїхав на полігон і гатив із гвинтівки (відео) 

Новини

Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Сьогодні, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Вчора, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Вчора, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Вчора, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
19 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту