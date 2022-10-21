«Дует майстрів договірняків». Львівський «Рух» відзначився гучною заявою

«Рух» продовжує штормити після поразки від «Дніпра-1» у матчі сьомого туру української Прем'єр-ліги (2:3)

«Дніпро-1» на виїзді обіграв «Рух», у матчі якому було два вилучення та пенальті в «активі» господарів поля. Фінальний рахунок у матчі дуже засмутив команду зі Львівської області, і вона почала шукати винних у цій поразці за межами свого клубу. Із заяви на сайті «Руху» випливає, що головним виконавцем замовлення на перемогу «Дніпра-1» є суддя з Макіївки Юрій Іванов, котрий за версією львів'ян не любить представників західної України.

Але головним замовником поразки «Руху» є спортивний директор «Дніпра-1» Євген Красніков. Відповідна заява з'явилась на офіційному сайті «Руху».

«Одним із сірих кардиналів українського футболу є одіозний Євген Красніков, який фактично керує двома клубами – «Дніпром-1» та «Металістом». Є його так звана робота із суддями, що допомогла виграти не один важливий поєдинок».

Не забула команда зі Львівської області і про керівника Української асоціації футболу Андрія Павелка, який, на думку «Руха», є покровителем Євгена Краснікова.

«Поруч із ним «головний король» українського футболу. Ні в кого з тих, хто хоч трохи обізнаний про справи в Будинку футболу, немає жодних сумнівів, що Красніков апріорі є людиною Павелка. Дует майстрів договірняків у складі Краснікова та Павла продовжує слідувати українським футбольним шляхом», – йдеться в заяві на сайті «Руху».

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