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В Україні під час війни відкрили новий футбольний стадіон (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
В Україні під час війни відкрили новий футбольний стадіон (фото)
Стадіон здатний приймати матчі будь-якого рівня, в тому числі й міжнародного значення
фото: ФК «Лівий берег»

На спортивній арені зможуть грати наші збірні України чи команда Збройних сил

Футбольний клуб «Лівий берег» провів презентацію свого стадіону, який був добудований під час повномасштабного вторгнення.

Як відзначив почесний президент клубу, Заслужений тренер України Микола Павлов подібних стадіонів в Україні одиниці і він здатний приймати матчі будь-якого рівня, в тому числі й міжнародного значення.

Арена вміщує близько 5000 глядачів, має підігрів та автоматичний полив. На ній зможуть проводити свої матчі молодіжна та жіночі збірні України. Також «Лівий берег» обіцяв ділитися своєю інфраструктурою з професіональною командою ЗСУ, якщо ідею її створення втілять у життя.

Першими випробували газон вихованці Академії клубу. Майбутні футболісти провели мінітурнір на призи клубу. Гостей свята розважав талісман клубу Лелека, з ким не бракувало охочих зробити світлину. Відзначимо і анонсований сюрприз від президента клубу Миколи Лавренка – бійці 93 ОМБр Холодний Яр отримали важливі девайси для знищення ворога на передовій. 

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Варто відзначити, минулого сезону «Лівий берег» був одним з лідерів Другої ліги і мав хороші шанси на підвищення у класі (на момент зупинки чемпіонату вони йшли другими у турнірній таблиці). Війна змусила київську команду призупинити свої виступи, однак вже у сезоні 2023/24 клуб планує повернутися у змагання серед професіоналів.

Теги: війна стадіон тренер НОВИНИ ФУТБОЛУ

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