Вперше за чотири роки: «Шахтар» не потрапить на «Манчестер Сіті» на груповій стадії Ліги чемпіонів

«Шахтар» потрапив до другого кошику групового етапу Ліги чемпіонів

Жереб не зможе звести разом український «Шахтар» та англійський «Манчестер Сіті» на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Вперше за чотири роки команди не потраплять в один кошик, адже обидві будуть перебувати у другому кошику перед жеребкуванням.

«Манчестер Сіті» в Twitter опублікував фото на якому автомобілі їдуть у різних направленнях, додавши на них емблеми двох клубів. Таким чином, «Містяни» підкреслили, що їх шляхи з «Шахтарем» в цьому сезоні розійдуться.

«Гірники» не забарилися з відповіддю: «Побачимося в раундах на виліт».

See you in the knockout stages #UCL @ChampionsLeague pic.twitter.com/lZywHTZAvi