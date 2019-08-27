Екс-нардеп Силантьєв обіцяє відстояти звільненого начебто за прогули тренера



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Володимир Самчук з вихованцями підняв волинське плавання на новий рівень Конкурент

Петиція на підтримку Володимира Самчука зібрала потрібну кількість голосів майже миттєво

Уже понад три тижні не вщухають пристрасті навколо звільненого зі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву Луцької міської ради тренера з плавання Володимира Самчука. Фахівець пропрацював там 18 років, цьогоріч підготував Максима Ткачука, першого вихованця школи, який здобув право поїхати на юніорський чемпіонат світу. Причиною для звільнення стала відсутність пана Самчука на робочому місці в той час, як він готував Максима до виступу на світовій першості в комерційному басейні. Готував би у звичному, та з нього на літо спустили воду.

Розвиток справі дав матеріал у «Главкомі» - «По-нашому: за підготовку рекордсмена тренерові «віддячили» звільненням». Після нього в Луцькій міській раді навіть зібрали оперативну нараду. На ній , правда, абсурдного рішення керівництва спортшколи не засудили. Натомість виконувач обов’язків мера Луцька Григорій Пустовіт видав сакраментальне: «Для чого ганьба на всю Україну пішла?»

І справді: важлива не користь для справи, а мовчанка.

Зрештою, вже 15 серпня на платформі «Відкрите місто» з’явилася петиція. Її зареєстрував Едуард Баранов. Автор запропонував поновити Володимира Самчука на посаді у СДЮСШ і натомість звільнити директора плавального басейну Олександра Сологуба. Лише за одну добу його пропозицію підтримало понад 300 осіб і відтепер міська влада повинна розглянути ініціативу громадськості. Правда, досі так і не розглянула.

Крім того, рекомендував поновити Володимира Самчука на посаді обласний волинський осередок Національного олімпійського комітету України, а батьки семи спортсменів навіть написали на ім’я президента України Володимира Зеленського відкритого листа з вимогою звільнити пана Сологуба з посади.

Між тим, на минулих вихідних у Будапешті (Угорщина) завершився юніорський чемпіонат світу. На ньому вихованець звільненого тренера Максим Ткачук посів 12-те місце на 100-метрівці брасом і побив при цьому юнацький рекорд України.

У соцмережах на цю новину в контексті луцького скандалу відреагував перший чемпіон світу з плавання в незалежній українській історії, народний депутат попереднього скликання від Радикальної партії Денис Силантьєв: «У цю ситуацію вже втрутилася Федерація плавання України, щоб відстояти тренера. Я зі свого боку спробую вплинути через комітет Верховної ради».

«Главком» продовжує прискіпливо стежити за розвитком подій.

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