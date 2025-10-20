Головна Спорт Новини
Два українці пробилися у фінали чемпіонату світу зі спортивної гімнастики

Два українці пробилися у фінали чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
Чепурний (другий праворуч) виступить у фіналі опорного стрибка, а Грико (четвертий праворуч) – у багатоборстві
фото: Київська федерація спортивної гімнастики

Україні продовжують боротьбу за нагороди світової першості

Двоє українських гімнастів – Назар Чепурний і Владислав Грико – пробилися до фіналів чемпіонату світу зі спортивної гімнастики 2025 року, що проходить у Джакарті. Про це повідомляє «Главком».

Чепурний виступить у фіналі опорного стрибка, а Грико – у багатоборстві.

У перший день кваліфікації за вихід до фіналу боролися шість українців: Назар Чепурний, Богдан Супрун, Владислав Грико, Ігор Дишук, Дмитро Прудко та Святослав Швед.

За підсумками кваліфікації Назар з результатом 14.316 бала вийшов у фінал в опорному стрибку, а Владислав із 75.932 бала – у багатоборстві.

Для Чепурного це вже третій вихід до фіналу чемпіонату світу у цій дисципліні – він брав «бронзу» у 2023 році та посів сьоме місце у 2021-му. Натомість Грико вперше у кар’єрі вийшов до фіналу світової першості.

Фінали за участі українців:

  • 22 жовтня, 14:00 – багатоборство
  • 25 жовтня, 09:30 – опорний стрибок

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

