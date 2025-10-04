Головна Спорт Новини
Російська гімнастка, яка мітингувала з «Z» на одязі, хоче отримати нейтральний статус

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Російська гімнастка, яка мітингувала з «Z» на одязі, хоче отримати нейтральний статус
У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни

Лістунова в Instagram поширювала пост про збір коштів для доньки ліквідованого російського окупанта

Російська гімнастка Вікторія Лістунова знову подала заявку до Міжнародної федерації гімнастики (FIG) на отримання нейтрального статусу для виступу на міжнародних змаганнях.. Про це інформує «Главком».

У березні FIG відмовила Лістуновій у наданні нейтрального статусу.

«Ми знову подали заявку на нейтральний статус, зараз я перебуваю в стадії очікування. Але від усього є якесь неприємне почуття», – розповіла Лістунова.

У 2022 році вона з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни.

Лістунова також в Instagram поширювала пост про збір коштів для російської гімнастки Кравченко, чий батько-окупант був ліквідований захисниками України.

20-річна Вікторія Лістунова є олімпійською чемпіонкою та чемпіонкою Європи.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

