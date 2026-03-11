Україна – Чорногорія. Прогноз і анонс гри кваліфікації жіночого Євробаскета

Розповідаємо про поєдинок, який Міжнародна федерація баскетболу називає одним з найцікавіших у березневому вікні відбору

11 березня 2026 року, о 19:00 за київським часом в Ризі жіноча збірна України з баскетболу проведе поєдинок відбору на Євробаскет-2027 проти команди Чорногорії. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Чорногорія

Україна має більший потенціал перемогти, переконані букмекери GGBET. На позитивний результат від синьо-жовтих коефіцієнт становить 1,41 станом на 11:58 11 березня 2026 року. А ось на успіх опоненток закладено 3,27. На нічию та потенційний овертайм запропоновано 16,16.

Передматчева ситуація команд

Українська збірна підходить до поєдинку проти Чорногорії майже з тим самим кістяком команди, який виступав під час першого ігрового вікна відбору. Тренерський штаб знову робить ставку на перевірених лідерок, тому склад підсилять ключові баскетболістки збірної – капітанка Аліна Ягупова, а також досвідчена Тетяна Юркевичус та Міріам Уро-Ніле. Саме вони традиційно відповідають за лідерство на майданчику, організацію гри в нападі та захисті та результативність команди. У задній лінії українська збірна також розраховує на добре знайомих виконавиць. До складу потрапили Ольга Алексейчик та Кристина Філевич, які вже мають досвід виступів на міжнародному рівні та здатні допомогти команді як у розігруванні м’яча, так і в обороні.

Водночас збірна України не обійшлася без втрат. У майбутньому матчі не зможе допомогти команді Дар'я Дубнюк, яка отримала серйозну травму коліна та проходить тривалий процес відновлення. Також поза заявкою залишається Вікторія Балабан — баскетболістка лише нещодавно повернулася до тренувань після декретної відпустки і поки що набирає оптимальну фізичну форму.

Разом із тим тренерський штаб вирішив дати шанс молодим гравчиням, які можуть отримати свій перший досвід виступів на дорослому рівні національної збірної. До заявки потрапили дебютантки Поліна Тупало та Серафима Тиха. Обидві баскетболістки добре знайомі одне одній: вони разом виступали за молодіжну збірну України на чемпіонаті Європи U-20 у дивізіоні B.

Збірна Чорногорії, своєю чергою, також підходить до матчу у максимально бойовому складі. У команді зіграє натуралізована американська баскетболістка Наташа Мак, яка традиційно є однією з ключових бомбардирок команди. Також серед лідерок чорногорської команди перспективна 20-річна гравчиня Йована Савковіч, яка вважається однією з головних молодих зірок збірної. Окрім цього, у складі є й досвідчена Бояна Ковачевіч – одна з найрезультативніших баскетболісток Чорногорії на попередньому чемпіонаті Європи.

Попередня зустріч команд

Попередній матч між збірними України та Чорногорії завершився перемогою українок з рахунком 65:71. Ключовим відрізком зустрічі стала третя чверть, яку синьо-жовті виграли з рахунком 21:13. Саме в цей період українська команда змогла створити відчутний відрив та взяти контроль над темпом поєдинку, а вже у заключній десятихвилинці українки грамотно зіграли в захисті та втримали перевагу.

Лідерками команди у тій грі стали згадані вище ключові виконавиці. Міріам Уро-Ніле стала найрезультативнішою у складі України, набравши 20 очок. Важливу роботу під кільцями виконала Тетяна Юркевичус, яка зібрала 15 підбирань та є однією з найкращих баскетболісток відбору за цим показником. Організацію гри тоді традиційно взяла на себе капітанка збірної Аліна Ягупова, яка віддала 11 результативних передач і регулярно знаходила партнерок у вигідних позиціях.

Щоб гарантувати собі вихід до наступного етапу, українській команді необхідно або перемогти Чорногорію, або програти з різницею менш ніж у шість очок. У такому випадку підопічні Євген Мурзін випередять суперниць за різницею забитих і пропущених м’ячів та залишаться вище у турнірній таблиці.

Де дивитися матч Україна – Іспанія

Всі три поєдинки національної команди у березні у відборі на жіночий Євробаскет-2027 можна буде переглянути на телеканалі, сайті Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного. Окрім цього, партнером матчей збірних є «Київстар ТБ», де теж буде можливість підтримати команду України.

Нагадаємо, що став відомий склад жіночої збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027. У межах другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскета-2027 збірна України зіграє з Чорногорією 11 березня 2026 року в Ризі (початок матчу о 19:00), з Болгарією 14 березня 2026 року у Пловдіві (початок матчу о 19:00) та з Азербайджаном 17 березня 2026 року у Баку (початок матчу о 17:00).