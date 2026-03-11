Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна – Чорногорія. Прогноз і анонс гри кваліфікації жіночого Євробаскета

Реклама
Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Україна – Чорногорія. Прогноз і анонс гри кваліфікації жіночого Євробаскета
Після половини матчів першого раунду відбору Україна посідає другу позицію в групі
фото: Федерація баскетболу України

Розповідаємо про поєдинок, який Міжнародна федерація баскетболу називає одним з найцікавіших у березневому вікні відбору

11 березня 2026 року, о 19:00 за київським часом в Ризі жіноча збірна України з баскетболу проведе поєдинок відбору на Євробаскет-2027 проти команди Чорногорії. Про це повідомляє «Главком»

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Чорногорія

Україна має більший потенціал перемогти, переконані букмекери GGBET. На позитивний результат від синьо-жовтих коефіцієнт становить 1,41 станом на 11:58 11 березня 2026 року. А ось на успіх опоненток закладено 3,27. На нічию та потенційний овертайм запропоновано 16,16.

Передматчева ситуація команд

Українська збірна підходить до поєдинку проти Чорногорії майже з тим самим кістяком команди, який виступав під час першого ігрового вікна відбору. Тренерський штаб знову робить ставку на перевірених лідерок, тому склад підсилять ключові баскетболістки збірної – капітанка Аліна Ягупова, а також досвідчена Тетяна Юркевичус та Міріам Уро-Ніле. Саме вони традиційно відповідають за лідерство на майданчику, організацію гри в нападі та захисті та результативність команди. У задній лінії українська збірна також розраховує на добре знайомих виконавиць. До складу потрапили Ольга Алексейчик та Кристина Філевич, які вже мають досвід виступів на міжнародному рівні та здатні допомогти команді як у розігруванні м’яча, так і в обороні.

Водночас збірна України не обійшлася без втрат. У майбутньому матчі не зможе допомогти команді Дар'я Дубнюк, яка отримала серйозну травму коліна та проходить тривалий процес відновлення. Також поза заявкою залишається Вікторія Балабан — баскетболістка лише нещодавно повернулася до тренувань після декретної відпустки і поки що набирає оптимальну фізичну форму.

Реклама. 21+

Найгучніші спортивні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

Разом із тим тренерський штаб вирішив дати шанс молодим гравчиням, які можуть отримати свій перший досвід виступів на дорослому рівні національної збірної. До заявки потрапили дебютантки Поліна Тупало та Серафима Тиха. Обидві баскетболістки добре знайомі одне одній: вони разом виступали за молодіжну збірну України на чемпіонаті Європи U-20 у дивізіоні B.

Збірна Чорногорії, своєю чергою, також підходить до матчу у максимально бойовому складі. У команді зіграє натуралізована американська баскетболістка Наташа Мак, яка традиційно є однією з ключових бомбардирок команди. Також серед лідерок чорногорської команди перспективна 20-річна гравчиня Йована Савковіч, яка вважається однією з головних молодих зірок збірної. Окрім цього, у складі є й досвідчена Бояна Ковачевіч – одна з найрезультативніших баскетболісток Чорногорії на попередньому чемпіонаті Європи.

Попередня зустріч команд

Попередній матч між збірними України та Чорногорії завершився перемогою українок з рахунком 65:71. Ключовим відрізком зустрічі стала третя чверть, яку синьо-жовті виграли з рахунком 21:13. Саме в цей період українська команда змогла створити відчутний відрив та взяти контроль над темпом поєдинку, а вже у заключній десятихвилинці українки грамотно зіграли в захисті та втримали перевагу.

Лідерками команди у тій грі стали згадані вище ключові виконавиці. Міріам Уро-Ніле стала найрезультативнішою у складі України, набравши 20 очок. Важливу роботу під кільцями виконала Тетяна Юркевичус, яка зібрала 15 підбирань та є однією з найкращих баскетболісток відбору за цим показником. Організацію гри тоді традиційно взяла на себе капітанка збірної Аліна Ягупова, яка віддала 11 результативних передач і регулярно знаходила партнерок у вигідних позиціях.

Щоб гарантувати собі вихід до наступного етапу, українській команді необхідно або перемогти Чорногорію, або програти з різницею менш ніж у шість очок. У такому випадку підопічні Євген Мурзін випередять суперниць за різницею забитих і пропущених м’ячів та залишаться вище у турнірній таблиці.

Де дивитися матч Україна – Іспанія

Всі три поєдинки національної команди у березні у відборі на жіночий Євробаскет-2027 можна буде переглянути на телеканалі, сайті Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного. Окрім цього, партнером матчей збірних є «Київстар ТБ», де теж буде можливість підтримати команду України. 

Нагадаємо, що став відомий склад жіночої збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027. У межах другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскета-2027 збірна України зіграє з Чорногорією 11 березня 2026 року в Ризі (початок матчу о 19:00), з Болгарією 14 березня 2026 року у Пловдіві (початок матчу о 19:00) та з Азербайджаном 17 березня 2026 року у Баку (початок матчу о 17:00).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іспанія розпочне тренувальний збір в понеділок, 23 лютого 2026 року, у Гвадалахарі.
Збірна Іспанії з баскетболу оголосила склад на матчі проти України
18 лютого, 12:29
Українська та іспанська команда добре знають одна одну по іграх у минулих кваліфікаціях до Чемпіонату світу
Україна – Іспанія. Прогноз і анонс поєдинку кваліфікації Чемпіонату світу 2027 Реклама
27 лютого, 09:48
Іспанія підходить до матчу з Україною з двома перемогами в активі після першого ігрового вікна
Збірна Іспанії з баскетболу з'явилася на розминці матчу з Україною під пісню гурту «Бумбокс»
27 лютого, 15:00
Ковляр є одним з найкращих скорерів серед усіх команд європейського відбору на світову першість
Лідер баскетбольної збірної України Ковляр поспілкувався з пресою після гри з Іспанією Реклама
28 лютого, 07:41
Найрезультативнішим гравцем у складі нашої збірної у попередній грі з Іспанією став Олександр Ковляр (з м'чем)
Іспанія – Україна. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу Реклама
2 березня, 10:44
У регулярному сезоні Шульга зіграв вже 23 матчі
Шульга зупинився за крок від дабл-даблу у грі G-ліги
2 березня, 13:16
Ковтун зіграла 23 хвилини, за які набрала 10 очок, зібрала 11 підбирань, зробила 3 блок-шоти
Ковтун оформила перший в сезоні дабл-дабл в матчі чемпіонату Чехії з баскетболу
2 березня, 16:04
Пустовий у грі з Іспанією зробив чотири підбирання
Пустовий увійшов в топ-10 рейтингу збірної України з баскетболу за підбираннями
3 березня, 14:10
Ковляр допоміг «Будучності» виграти у «Ігокеа»
Ковляр набрав 10 очок в Адріатичній лізі
9 березня, 10:03

Новини

Воскреслий форвард і його тренер забрали призи туру Прем'єр-ліги
Воскреслий форвард і його тренер забрали призи туру Прем'єр-ліги
ПСЖ – «Челсі». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Челсі». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Паралімпійський комітет почав збирати докази щодо спортсменів, які не зняли шапки, коли лунав гімн Росії
Паралімпійський комітет почав збирати докази щодо спортсменів, які не зняли шапки, коли лунав гімн Росії
Скандальний ексфутболіст не зміг вийти під заставу з буцегарні в Ліверпулі
Скандальний ексфутболіст не зміг вийти під заставу з буцегарні в Ліверпулі
Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу на матч проти Чорногорії
Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу на матч проти Чорногорії
Україна – Чорногорія. Прогноз і анонс гри кваліфікації жіночого Євробаскета
Україна – Чорногорія. Прогноз і анонс гри кваліфікації жіночого Євробаскета

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну