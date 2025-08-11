Головна Спорт Новини
Дві нагороди та світовий рекорд: тріумфальний виступ українок на Всесвітніх іграх

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Дві нагороди та світовий рекорд: тріумфальний виступ українок на Всесвітніх іграх
Софія Гречко та Анна Яковлєва здобули для України дві нагороди

Софія Гречко здобула перемогу зі світовим рекордом на Всесвітніх іграх

Подвійним українським п'єдесталом завершився фінал у плаванні в ластах на 400 м серед жінок на Всесвітніх іграх-2025. Про це повідомляє «Главком».

Софія Гречко святкувала перемогу зі світовим рекордом та рекордом Ігор – 3:11.88. Анна Яковлева здобула срібло з результатом 3:12.27.

Для Софії Гречко це вже друге особисте золото в Ченду. Вчора вона стала чемпіонкою у плаванні в ластах на 200 м.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

