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Хто допустив прихильників Путіна до чемпіонату світу з плавання: ЗМІ назвали організацію

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Хто допустив прихильників Путіна до чемпіонату світу з плавання: ЗМІ назвали організацію
Координатором Aquatics Integrity Unit є спортивний юрист Ніколо Жуглейр

У той час, коли Росія вбиває українців, World Aquatics допускає до змагань прихильників таких дій російської влади

Ресурс Base of Ukrainian sports назвав організацію, яка допустила прихильників російського диктатора Володимира Путіна до чемпіонату світу з плавання. Про це повідомляє «Главком».

Вчора, 3 серпня, завершився чемпіонат світу з водних видів спорту, в якому взяли участь відразу кілька прихильників війни з Росії.

Зокрема, це Клімент Колесников, який співпрацює з організацією, яка займається викраденням українських дітей та Євгенія Чикунова, яка лайкала пост з літерою Z.

Участь цих спортсменів у змаганнях є порушенням рекомендацій МОК.

«Згідно з нашою інформацією, одну з ключових ролей у процесі допуску прихильників війни до змагань зіграв Aquatics Integrity Unit – так званий «Незалежний орган боротьби з негативними явищами у водних видах спорту», – йдеться у дописі Base of Ukrainian sports.

Координатором Aquatics Integrity Unit є спортивний юрист Ніколо Жуглейр.

«У той час, коли Росія вбиває українців та знищує українські спортивні об'єкти, World Aquatics допускає до змагань прихильників таких дій російської влади», – наголошується у дописі Base of Ukrainian sports.

7 жовтня 2024 року Колесніков став героєм пропагандистського відео. Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.

Участь в зйомках пропагандистського відео крім Колесникова взяли:

  • олімпійська чемпіонка Аліна Загітова
  • семиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина
  • дворазова олімпійська чемпіонка Яна Єгорян
  • чемпіонка Європи Лала Крамаренко
  • триразова олімпійська чемпіонка Олександра Пацкевич

Ініціатором створення відео була організація «Здоровое отечество». Вона перебуває під санкціями України, бо бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Теги: плавання спорт війна росія пропаганда

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