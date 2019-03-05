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    Лунін зіграє з «Атлетіко» завдяки дискваліфікації головного конкурента

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    Андрій Лунін - Лунін зіграє з «Атлетіко» завдяки дискваліфікації головного конкурента
    Андрій Лунін
    laliga.es

    Українець отримає шанс в основі «Леганеса»

    Воротар «Леганеса» Іван Куєльяр в матчі з «Леванте» (1:0) отримав п'яту жовту картку в сезоні.

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    Згідно з регламентом турніру, 34-річний іспанець змушений пропустити наступний матч проти мадридського «Атлетіко».

    Таким чином, найімовірніше, що в матчі 27-го туру чемпіонату Іспанії Андрій Лунін вийде в стартовому складі «Леганеса».

    20-річним голкіпер не потрапляє в основу впродовж 13 останніх матчів. Востаннє Лунін грав 4 грудня 2018 року в кубковому матчі проти «Райо Вальєкано» (1:0).

    Нагадаємо, що в складі «Леганеса» виступає ще один представник України Василь Кравець. Учора захисник з'явився в другому матчі поспіль в основі команди та здобув першу перемогу в іспанській Прімері.

    Поєдинок «Атлетіко» - «Леганес» відбудеться 9 березня. Початок зустрічі о 17:15 за київським часом.

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