Лунін зіграє з «Атлетіко» завдяки дискваліфікації головного конкурента



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Андрій Лунін laliga.es

Українець отримає шанс в основі «Леганеса»

Воротар «Леганеса» Іван Куєльяр в матчі з «Леванте» (1:0) отримав п'яту жовту картку в сезоні.

Згідно з регламентом турніру, 34-річний іспанець змушений пропустити наступний матч проти мадридського «Атлетіко».

Таким чином, найімовірніше, що в матчі 27-го туру чемпіонату Іспанії Андрій Лунін вийде в стартовому складі «Леганеса».

20-річним голкіпер не потрапляє в основу впродовж 13 останніх матчів. Востаннє Лунін грав 4 грудня 2018 року в кубковому матчі проти «Райо Вальєкано» (1:0).

Нагадаємо, що в складі «Леганеса» виступає ще один представник України Василь Кравець. Учора захисник з'явився в другому матчі поспіль в основі команди та здобув першу перемогу в іспанській Прімері.

Поєдинок «Атлетіко» - «Леганес» відбудеться 9 березня. Початок зустрічі о 17:15 за київським часом.