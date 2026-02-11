Дві українські біатлоністки увійшли в топ-20 індивідуальної гонки Олімпіади-2026
До останнього рубежу гонки три українки підходили без хиб
Чотири українські біатлоністки взяли участь в індивідуальні гонці Олімпіади. Про це повідомляє «Главком».
Як виступили України
До останнього рубежу три з чотирьох українок підходили без хиб, але саме фінальна стрільба принесла труднощі: промахи зробили Меркушина та Дмитренко, а у Джими їх було одразу три.
На фініші Меркушина обійшла Дмитренко завдяки високій швидкості на останньому колі й посіла 17-те місце – найвищий результат у її кар’єрі. Дмитренко фінішувала 18-ю. Через три штрафні хвилини Юлії Джимі та Дарині Чалик не вдалося потрапити в топ-50.
Олімпійське золото виборола Жюлія Сімон, яка випередила партнерку по збірній Лу Жанмонно на 53 секунди. Бронзову медаль сенсаційно здобула болгарська біатлоністка Лора Христова.
Біатлон. Індивідуальна гонка (жінки)
- 1. Жюлія Сімон (Франція, 0+1+0+0) 41:25.6
- 2. Лу Жанмонно (Франція, 0+1+1+0) +53.1
- 3. Лора Хрістова (Болгарія, 0+0+0+0) +1:04.5
...
- 17. Олександра Меркушина (Україна, 0+0+0+1) +2:48.3
- 18. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+0+1) +2:50.5
- 53. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+3) +5:15.7
- 61. Дарина Чалик (Україна, 1+1+1+0) +5:59.2
Медальний залік Олімпійських ігор 2026
Нагадаємо, що 11 лютого відбувається п'ятий змагальний день Олімпіади-2026. Українці виступають у шести подіях.
