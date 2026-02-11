Дві українські біатлоністки увійшли в топ-20 індивідуальної гонки Олімпіади-2026

На фініші Меркушина обійшла Дмитренко завдяки високій швидкості на останньому колі

До останнього рубежу гонки три українки підходили без хиб

Чотири українські біатлоністки взяли участь в індивідуальні гонці Олімпіади. Про це повідомляє «Главком».

Як виступили України

До останнього рубежу три з чотирьох українок підходили без хиб, але саме фінальна стрільба принесла труднощі: промахи зробили Меркушина та Дмитренко, а у Джими їх було одразу три.

На фініші Меркушина обійшла Дмитренко завдяки високій швидкості на останньому колі й посіла 17-те місце – найвищий результат у її кар’єрі. Дмитренко фінішувала 18-ю. Через три штрафні хвилини Юлії Джимі та Дарині Чалик не вдалося потрапити в топ-50.

Олімпійське золото виборола Жюлія Сімон, яка випередила партнерку по збірній Лу Жанмонно на 53 секунди. Бронзову медаль сенсаційно здобула болгарська біатлоністка Лора Христова.

Біатлон. Індивідуальна гонка (жінки)

1. Жюлія Сімон (Франція, 0+1+0+0) 41:25.6

2. Лу Жанмонно (Франція, 0+1+1+0) +53.1

3. Лора Хрістова (Болгарія, 0+0+0+0) +1:04.5

...

... 17. Олександра Меркушина (Україна, 0+0+0+1) +2:48.3

18. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+0+1) +2:50.5

53. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+3) +5:15.7

61. Дарина Чалик (Україна, 1+1+1+0) +5:59.2

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 11 лютого відбувається п'ятий змагальний день Олімпіади-2026. Українці виступають у шести подіях.