Дві українські біатлоністки увійшли в топ-20 індивідуальної гонки Олімпіади-2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
фото: biatlon.com.ua/Дмитро Євенко

До останнього рубежу гонки три українки підходили без хиб

Чотири українські біатлоністки взяли участь в індивідуальні гонці Олімпіади. Про це повідомляє «Главком»

Як виступили України

До останнього рубежу три з чотирьох українок підходили без хиб, але саме фінальна стрільба принесла труднощі: промахи зробили Меркушина та Дмитренко, а у Джими їх було одразу три.

На фініші Меркушина обійшла Дмитренко завдяки високій швидкості на останньому колі й посіла 17-те місце – найвищий результат у її кар’єрі. Дмитренко фінішувала 18-ю. Через три штрафні хвилини Юлії Джимі та Дарині Чалик не вдалося потрапити в топ-50.

Олімпійське золото виборола Жюлія Сімон, яка випередила партнерку по збірній Лу Жанмонно на 53 секунди. Бронзову медаль сенсаційно здобула болгарська біатлоністка Лора Христова.

Біатлон. Індивідуальна гонка (жінки)

  • 1. Жюлія Сімон (Франція, 0+1+0+0) 41:25.6
  • 2. Лу Жанмонно (Франція, 0+1+1+0) +53.1
  • 3. Лора Хрістова (Болгарія, 0+0+0+0) +1:04.5
    ...
  • 17. Олександра Меркушина (Україна, 0+0+0+1) +2:48.3
  • 18. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+0+1) +2:50.5
  • 53. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+3) +5:15.7
  • 61. Дарина Чалик (Україна, 1+1+1+0) +5:59.2

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 11 лютого відбувається п'ятий змагальний день Олімпіади-2026. Українці виступають у шести подіях. 

Теги: біатлон Жюлія Сімон Христина Дмитренко Олександра Меркушина

Дві українські біатлоністки увійшли в топ-20 індивідуальної гонки Олімпіади-2026
