Українська біатлоністка показала, що дарують спортсменам на Олімпіаді

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Дмитренко уперше бере участь в Олімпійських іграх серед дорослих: 2016 року вона ставала чемпіонкою юнацької Олімпіади
фото: biatlon.com.ua/Дмитро Євенко

Лідерка команди України Христина Дмитренко була приємно вражена набором подарунків

Українська біатлоністка Христина Дмитренко, яка готується до своїх перших стартів на Олімпіаді 2026, поділилася з підписниками в Instagram оглядом вітального пакунка, який отримує кожен учасник Ігор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі спортсменки. 

Відео з розпакуванням подарунків від організаторів

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dmytrenko Khrystyna ☀️ (@kristi_dmit)

Що всередині олімпійського набору?

Для атлетів традиційно готують комплект корисних речей та пам'ятних сувенірів. До пакунка Христини увійшли:

  • смартфон Samsung Galaxy – спеціальна лімітована серія з олімпійським гравіюванням на задній панелі.
  • захисний чохол для телефона,
  • стильний баф (предмет одягу),
  • шопер (екосумка),
  • багаторазова пляшка для води,
  • іменний бейджик та фірмовий брелок.

Ігрове проведення часу в олімпійському селищі

Крім фізичних подарунків, Христина розповіла про спеціальний мобільний застосунок для спортсменів. Це своєрідна інтерактивна гра, де за виконання різних завдань (наприклад, знайомство з атлетами інших країн або участь у заходах селища) можна отримувати призи.

«Вже маю два бокси з олімпійськими значками», – похвалилася українка. Олімпійські піни (значки) – це особлива «валюта» Ігор. Спортсмени та вболівальники десятиліттями колекціонують і обмінюються ними, що є важливою частиною олімпійської культури.

Перші старти Дмитренко на Олімпіаді

На жаль, Христина пропустила змішану естафету через проблеми зі здоров'ям.Тренерський штаб прийняв рішення дати спортсменці більше часу на адаптацію до високогір'я, щоб вона була в оптимальній формі до особистих гонок (спринту та індивідуальної гонки).

Нагадаємо, що Владислав Гераскевич показав, чим годують на Олімпіаді. Український скелетоніст зазначив, що у їдальні передбачено кілька зон харчування.

