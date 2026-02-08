Головна Спорт Новини
Олімпіада: Україна фінішувала в топ-10 змішаної естафети з біатлону

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Олімпіада: Україна фінішувала в топ-10 змішаної естафети з біатлону
Віталій Мандзин на своєму першому колі підняв команду на восьме місце
фото: Трибуна

Україна стала восьмою у змішаній естафеті

Україна посіла 8 місце у біатлонній змішаній гонці на Олімпіаді. Про це повідомляє «Главком».

Змішана естафета на Олімпіаді-2026: підсумки гонки

Дмитро Підручний витратив чотири додаткові патрони на двох стрільбах. Він передав естафету 11-м. 

Віталій Мандзин на своєму першому колі підняв команду на восьме місце, а завдяки бездоганній стрільбі відіграв ще дві позиції – він передав естафету шостим.

Олена Городна протягом двох кіл використала лише один запасний патрон та передала естафету сьомою.

Олександра Меркушина на останній стрільбі використала два додаткові патрони, але помилки Чехії та Латвії, які пішли на штрафні кола, дозволили українській команді піднятися на восьме місце.

Олімпійськими чемпіонами стала збірна Франції. Срібло у Італії, бронза – в Німеччини.

Олімпійські ігри. Змішана естафета

  • 1. Франція (0+7) – 1:04:15.5
  • 2. Італія (0+5) +25.8
  • 3. Німеччина (1+3) +1:05.3
  • 4. Норвегія (2+6) +1:37.2
  • 5. Швеція (2+7) +1:40.8
  • 6. Фінляндія (0+7) +1:56.5
    ...
  • 8. Україна (0+8) +2:36.6

Медальний залік Олімпійських Ігор-2026

Нагадаємо, що 8 лютого відбувається другий змагальний день Олімпіади-2026

