Біатлонна змішана естафета на Олімпіаді 2026: прогноз і анонс гонки

Біатлоністи розпочинають боротьбу за нагороди Олімпіади 2026

8 лютого 2026 року, о 15:05 за київським часом зимові Олімпійські ігри розпочнуться для біатлоністів змішаною естафетою. «Главком» пропонує ознайомитися зі складами учасників гонки та шансами збірних на нагороди.

Прогноз букмекерів GGBET на біатлонну змішану естафету

Головним фаворитами гонки вважаються збірні Франції, Швеції, Італії та Норвегії. Перемога Франції станом на 20:25 7 лютого 2026 року оцінюється коефіцієнтом 2.75, Швеції – 3.25, Італії – 4. Ймовірність першого місця збірної Норвегії оцінюється в 5. Відповідні коефіцієнти пропонує GGBET.

Ймовірність здобуття золота збірною України представлена показником 300.

Аналіз складу учасників гонки

Одним із основних фаворитів на перемогу на думку експертів та вболівальників є Франція, яка у своєму складі має двох поточних лідерів загального заліку Кубка світу: Лу Жанмонно та Еріка Перро. Не менш титулованими є і їхні колеги по команді. Дворазовий олімпійський чемпіон Кантен Фійон-Майє, хоч і не демонструє стабільну стрільбу, проте показує чудову швидкість на дистанції. А Жюлія Сімон, навпаки, цього сезону поки не відзначалася топовою швидкістю, але має один із найвищих показників влучності на стрільбі. Французи є чинними чемпіонами світу та лідерами загального заліку змішаних естафет на Кубку світу у цій дисципліні.

Хороші шанси поборотися за медалі на домашній Олімпіаді є і в італійської збірної. На першому етапі бігтиме Томмазо Джакомель, який протягом двох останніх сезонів значно підвищив показники стрільби, що дозволило йому боротися за найвищі позиції в гонках; на другому – наддосвідчений Лукас Гофер, котрий наразі при непоганій швидкості, ще й має найкращу в кар’єрі статистику стрільби. Фінішуватимуть у цій естафеті лідерки жіночої збірної – Ліза Віттоці та Доротея Вірер. Віттоці хоч і пропускала минулий сезон через травму, цієї зими повернулася у звичну форму і готова нав’язувати боротьбу лідеркам. У хороших кондиціях перебуває і Доротея Вірер, яка після цих Олімпійських ігор планує завершити кар’єру на переможній ноті.

Ще один претендент на олімпійські нагороди – збірна Норвегії. Змішану естафету пропустять лідери збірної – Йоган-Олав Ботн і Струла Легрейд, та попри це склад на цю гонку у норвежців буде доволі сильним. Мартін Улдаль неодноразово цієї зими піднімався на подіум на етапах Кубка світу в особистих гонках, а Ветле-Шостад Крістіансен вже багато років є незмінним учасником медальних чоловічих естафет на Чемпіонатах і Кубках світу. Окрім того, Крістіансен у своєму активі має і особисту перемогу на етапі Кубка світу цього сезону. На третьому етапі бігтиме досвідчена Каролін-Оффігстад Кноттен, яка цієї зими показує найкращу швидкість у кар’єрі. Фінішуватиме Марен Кіркейде, яка попри юний вік вже є лідеркою жіночої збірної і однією з найшвидших у пелетоні.

Серед фаворитів є і збірна Швеції, яка у своєму складі має двох найшвидших біатлоністів у світі – Себастьяна Самуельсона і Мартіна Понсілуому. На третьому і четвертому етапах бігтимуть Анна Маґнуссон і Ханна Еберг відповідно, які входять до топ-5 загального заліку Кубка світу світу. Шведів у естафетах часто підводить стрільба, але за умови покращення цього компоненту, вони можуть претендувати у змішаній естафеті на медалі будь-якого ґатунку.

«Темними конячками» гонки можуть стати також збірні Німеччини, Чехії, Фінляндії та США.

Україна у змішаній естафеті буде представлена одразу трьома дебютантами Олімпійських ігор – 22-річним Віталієм Мандзином та 21-однорічними Оленою Городною та Олександрою Меркушиною. На першому ж етапі стартуватиме лідер чоловічої збірної та чемпіон світу 2019 року Дмитро Підручний. У цьому сезоні українці у змішаних естафетах посідали 19 та 14 місця на етапах Кубка світу.

Результати сезону 2025/2026 у змішаних естафетах

На першому етапі Кубка світу в Естерсунді (Швеція) перемогла збірна Франції, друге місце посіла італійська збірна, третє – збірна Норвегії.

Друга змішана естафета сезону відбулися в Нове-Место (Чехія) на останньому етапі Кубка світу перед Олімпіадою. Тоді золоту медаль виборола збірна Італії, срібну – збірна Франції, бронзову – Чехія.

Де дивитися біатлонну змішану естафету

Змішана естафета, як і всі інші біатлонні гонки, в прямому ефірі транслюватиметься на телеканалі та сайті «Суспільне Спорт», а також на регіональних телеканалах Суспільного мовлення.

Розклад змагань з біатлону на Олімпіаді 2026

Неділя, 8 лютого, 15:05 – змішана естафета

Вівторок, 10 лютого, 14:30 – індивідуальна гонка, чоловіки

Середа, 11 лютого, 15:15 – індивідуальна гонка, жінки

П’ятниця, 13 лютого, 15:00 – спринт, чоловіки

Субота, 14 лютого, 15:45 – спринт, жінки

Неділя, 15 лютого, 12:15 – гонка переслідування, чоловіки

Неділя, 15 лютого, 15:45 – гонка переслідування, жінки

Вівторок, 17 лютого, 15:30 – естафета, чоловіки

Середа, 18 лютого, 15:45 – естафета, жінки

П’ятниця, 20 лютого, 15:15 – мас-старт, чоловіки

Субота, 21 лютого, 15:15 – мас-старт, жінки

Нагадаємо, біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 року включатиме 11 дисциплін: спринт, переслідування, індивідуальні гонки, мас-старти, класичні естафети та змішану естафету.