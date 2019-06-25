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    Збірна України з футболу стартувала на Європейських іграх з перемоги над італійцями

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    Українці перемогли Італію - Збірна України з футболу стартувала на Європейських іграх з перемоги над італійцями
    Українці перемогли Італію
    Петро Двері

    Наша команда перемогла в серії пенальті

    Збірна України з пляжного футболу успішно стартувала на ІІ Європейських іграх, які тривають у Мінську (Білорусь).

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    У стартовому турі очолювана Євгеном Вареницею команда перемогла в серії післяматчевих пенальті збірну Італії. Чотири пенальті реалізували Дмитро Медвідь, Олександр Корнійчук. Андрій Борсук і Роман Пачев.

    Україна — Італія — 4:4, по пенальті 4:3

    Голи: 1:0 — Дмитро Медвідь, 04:42. 1:1 — Ґентілін-мол., 05:28. 1:2 — Дзурло, 05:51. 2:2 — Роман Пачев, 05:58. 3:2 — Роман Пачев, 08:05. 3:3 — Ґабріеле Ґорі, 08:25. 4:3 — Андрій Неруш, 10:38. 4:4 — Корозініті, 10:40

    Україна: Андрій Неруш — Ігор Борсук — Олег Зборовський, Дмитро Медвідь, Олександр Корнійчук (Костянтин Макеєв, Андрій Борсук, Роман Пачев, Іван Глуцький, Дмитро Войтенко, Ярослав Заворотний, Віталій Сидоренко)

    Італія: Дель Местре — Ґентілін-мол., Маринай — Ґабріеле Ґорі, Чіаваро (Корозініті, Дзурло, Пальмаччі. Палаццоло, Фрайнетті, Ді Пальма, Карпіта)

    25 червня. СОК «Олімпійський»

    В іншому матчі групи В збірна Іспанії сьогодні перемогла 5:4 збірну РФ.

    У другому турі збірна України завтра, 26 червня, о 18:00 гратиме з командою Іспанії.

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