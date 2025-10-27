Головна Спорт Новини
Дві українські тенісистки встановили особистий рекорд у рейтингу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Дві українські тенісистки встановили особистий рекорд у рейтингу
Українка проводить найуспішніший рік у своїй кар'єрі
Джерело: Соціальні мережі Олександри Олійникової

Українки вдало виступили на турнірах серії WTA125 та ITF W75

Сьогодні було опубліковано оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA), де змінилися позиції українок. Одразу двом з них вдалося встановити особисті рекорди. Про це повідомляє «Главком»

На 135-ту позицію піднялася Олександра Олійникова. Гравчиня, яка раніше представляла Хорватію та повернулася до виступів за Україну, минулого тижня виступала на турнірі-челенджері у бразильському Флоріанаполісі. У першому колі ґрунтового турніру вона обіграла аргентинку Луїсіну Джованніні (6:2, 6:0), у другому – її ж співвітчизницю і ексгравчиню з топ-100 світового рейтингу Хулію Рієру (6:4, 7:6). У чвертьфіналі восьма сіяна з Києва у непростих двох партіях здолала четверту сіяну з Угорщини Панну Удварді (7:6, 7:6) та вийшла до свого третього півфіналу рівня WTA125 у сезоні. У півфіналі у важкому матчі вона поступилася австрійці Юлії Грабгер (6:3, 6:7, 6:7) та заробила 49 очок у рейтинг, піднявшись на чотири позиції і встановивши нову найвищу позицію – 135-те місце. Цього тижня Олійникова гратиме на змаганнях аналогічної категорії у колумбійському Калі, де Олександра матиме шостий посів. 

На понад 100 позицій зробила стрибок у рейтингу Вероніка Подрєз. 18-річна українка грала турнір серії ITF W75 на критих хардових кортах у французькому Пуатьє, і провела його тріумфально. У першому раунді вона розгромно перемогла французьку опонентку Седу Баслілар (6:1, 6:2), у другому сенсаційно завдала поразки четвертій сіяній з Сербії Мії Рістич (6:4, 3:6, 7:5), а у півфіналі також неочікувано здолала американку Клерві Нгунуе (6:7, 7:5, 6:3), яка була першою сіяною турніру. У фіналі Вероніка у ще одному напруженому матчі виявилася сильнішою ніж третя сіяна з Португалії Франсиска Жорже (7:5, 2:6, 6:4) та завоювала найбільший у своїй кар'єрі титул. За це вона отримала 75 очок до світового рейтингу та тепер посідає 317-те місце класифікації WTA. 

Серед інших українок Марта Костюк і Даяна Ястремська піднялися на одне місце і тепер йдуть 26-ю та 27-ю відповідно, а Юлія Стародубцева втратила три позиції і йде 115-ю. Лідерка українського тенісу, Еліна Світоліна, лишається чотирнадцятою у світі. 

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

