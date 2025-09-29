Костюк перемогла білоруску і вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000

Наступною суперницею Костюк стане переможниця матчу між британкою Радукану та американкою Пегулою

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до четвертого раунду турніру WTA 1000 у Пекіні, здолавши в третьому колі білоруску Олександру Сасновіч. Про це інформує «Главком».

Марта залишилася єдиною представницею України на турнірі: Еліна Світоліна знялася зі змагань, а Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська припинили боротьбу у перших раундах.

У стартовому сеті ключовим став сьомий гейм, у якому Костюк зробила брейк і довела партію до перемоги – 6:4.

У другому сеті українка зробила два брейки поспіль і повела 4:1. Восьмий гейм став вирішальним: Сасновіч мала п’ять шансів відіграти подачу Марти, але Костюк зберегла перевагу й з другої спроби реалізувала матчпойнт.

Поєдинок тривав 1 годину 25 хвилин. Сасновіч не використала жодного з 11 брейкпойнтів, тоді як українка реалізувала всі свої можливості.

WTA 1000. Пекін, третє коло

Олександра Сасновіч – Марта Костюк (Україна, 23) – 0:2 (4:6, 2:6)

Для Костюк це вже другий поспіль вихід у 1/8 фіналу турнірів WTA після аналогічного результату на US Open. Її наступною суперницею стане переможниця матчу між британкою Еммою Радукану та американкою Джессікою Пегулою, які зустрінуться 29 вересня.

Нагадаємо, Еліна Світоліна достроково завершила сезон.