Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк перемогла білоруску і вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Костюк перемогла білоруску і вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000
Марта залишилася єдиною представницею України на турнірі
фото: Reuters

Наступною суперницею Костюк стане переможниця матчу між британкою Радукану та американкою Пегулою

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до четвертого раунду турніру WTA 1000 у Пекіні, здолавши в третьому колі білоруску Олександру Сасновіч. Про це інформує «Главком».

Марта залишилася єдиною представницею України на турнірі: Еліна Світоліна знялася зі змагань, а Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська припинили боротьбу у перших раундах.

У стартовому сеті ключовим став сьомий гейм, у якому Костюк зробила брейк і довела партію до перемоги – 6:4.

У другому сеті українка зробила два брейки поспіль і повела 4:1. Восьмий гейм став вирішальним: Сасновіч мала п’ять шансів відіграти подачу Марти, але Костюк зберегла перевагу й з другої спроби реалізувала матчпойнт.

Поєдинок тривав 1 годину 25 хвилин. Сасновіч не використала жодного з 11 брейкпойнтів, тоді як українка реалізувала всі свої можливості.

WTA 1000. Пекін, третє коло

Олександра Сасновіч – Марта Костюк (Україна, 23) – 0:2 (4:6, 2:6)

Для Костюк це вже другий поспіль вихід у 1/8 фіналу турнірів WTA після аналогічного результату на US Open. Її наступною суперницею стане переможниця матчу між британкою Еммою Радукану та американкою Джессікою Пегулою, які зустрінуться 29 вересня.

Нагадаємо, Еліна Світоліна достроково завершила сезон.

Теги: Марта Костюк теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шнайдер і Андрєєва у минулому році у нейтральному статусі стали срібними призерками Олімпіади-2024
МОК відреагував на нагородження Путіним тенісисток Шнайдер і Андрєєвої
26 вересня, 16:36
За підсумками жеребкування саме суперник України прийматиме гру.
Визначився суперник збірної України з тенісу в Кубку Девіса
23 вересня, 15:16
Костюк продовжує перемагати
Костюк здобула перемогу у першій грі поєдинку Україна – Італія на Кубку Біллі Джин Кінг
19 вересня, 13:53
Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг
Україна – Італія: де дивитися півфінал Кубку Біллі Джин Кінг
19 вересня, 09:47
Світоліна здобула вирішальну перемогу для України
Україна вперше в історії вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг: хто наступний суперник
17 вересня, 17:10
Поєдинок між Костюк і 51-ю ракеткою світу Бузас Манейро відкривав матчеву дуель
Костюк виграла першу гру поєдинку Україна – Іспанія на Кубку Біллі Джин Кінг
17 вересня, 14:23
Україна посідає 41-е місце в оновленому рейтингу націй Кубку Девіса
Збірна України з тенісу дізналася потенційних суперників у Кубку Девіса
17 вересня, 12:29
У 1/8 фіналу Костюк зіграє проти чеської тенісистки Кароліни Мухової
Костюк вперше у кар'єрі вийшла у 1/8 фіналу US Open
30 серпня, 22:51
Андрєєва здивувала своєю поведінкою
Плакала і лупцювала сама себе. Прихильниця Путіна зазнала сенсаційної поразки на US Open
30 серпня, 11:12

Новини

Сотні вболівальників вночі вийшли на вулиці Алма-Ати, щоб зустріти футболістів «Реала»
Сотні вболівальників вночі вийшли на вулиці Алма-Ати, щоб зустріти футболістів «Реала»
ФІФА може внести зміни до правил виконання пенальті
ФІФА може внести зміни до правил виконання пенальті
Репер Snoop Dogg працюватиме оглядачем NBC під час Олімпіади-2026
Репер Snoop Dogg працюватиме оглядачем NBC під час Олімпіади-2026
Костюк перемогла білоруску і вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000
Костюк перемогла білоруску і вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна у стартовому матчі розгромила Молдову
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна у стартовому матчі розгромила Молдову
Україна здобула 49 нагород на чемпіонаті світу з параплавання
Україна здобула 49 нагород на чемпіонаті світу з параплавання

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua