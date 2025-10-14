Ястремська стартувала з перемоги на турнірі у Китаї

У другому колі змагань у Даяна зустрінеться з третьою сіяною – представницею Казахстану Єленою Рибакіною

Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно подолала перше коло турніру WTA 500 у Нінбо, здобувши перемогу над представницею Канади Вікторією Мбоко. Про це інформує «Главком».

На старті поєдинку Ястремська повела 2:0, однак суперниця змогла вийти вперед. Попри це, Даяна швидко відновила контроль над грою та виграла три останні гейми, завершивши перший сет із рахунком 6:3.

У другій партії, програючи 2:5, українка проявила характер, зрівняла рахунок і вирвала перемогу на тайбрейку – 7:3.

WTA 500. Нінбо. Перше коло

Вікторія Мбоко (Канада) – Даяна Ястремська (Україна) – 3:6, 6:7(3)

Цей успіх дозволив Ястремській перервати серію з чотирьох поспіль поразок на турнірах WTA. Востаннє вона перемагала у серпні, коли в Цинциннаті обіграла болгарку Вікторію Томову.

У другому колі змагань у Нінбо Даяна зустрінеться з третьою сіяною – представницею Казахстану Єленою Рибакіною.

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року.

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.