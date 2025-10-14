Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ястремська стартувала з перемоги на турнірі у Китаї

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Ястремська стартувала з перемоги на турнірі у Китаї
Ястремська перемогла Мбоко
фото: Reuters

У другому колі змагань у Даяна зустрінеться з третьою сіяною – представницею Казахстану Єленою Рибакіною

Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно подолала перше коло турніру WTA 500 у Нінбо, здобувши перемогу над представницею Канади Вікторією Мбоко. Про це інформує «Главком».

На старті поєдинку Ястремська повела 2:0, однак суперниця змогла вийти вперед. Попри це, Даяна швидко відновила контроль над грою та виграла три останні гейми, завершивши перший сет із рахунком 6:3.

У другій партії, програючи 2:5, українка проявила характер, зрівняла рахунок і вирвала перемогу на тайбрейку – 7:3.

WTA 500. Нінбо. Перше коло

Вікторія Мбоко (Канада) – Даяна Ястремська (Україна) – 3:6, 6:7(3)

Цей успіх дозволив Ястремській перервати серію з чотирьох поспіль поразок на турнірах WTA. Востаннє вона перемагала у серпні, коли в Цинциннаті обіграла болгарку Вікторію Томову.

У другому колі змагань у Нінбо Даяна зустрінеться з третьою сіяною – представницею Казахстану Єленою Рибакіною.

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.

Теги: Даяна Ястремська теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У матчі першого кола Стародубцева зустрілася з Путінцевою і впевнено здобула перемогу
Стародубцева вийшла до другого кола турніру WTA
Вчора, 14:26
Джокович: Це важко, коли день за днем вологість перевищує 80 відсотків
«Дуже жорстоко». Легендарного тенісиста кілька разів нудило під час гри в Китаї
6 жовтня, 10:17
29-річна Осеан Додан зараз посідає 363-тє місце в рейтингу WTA
Тенісистка з Франції повернулася до гри після операції зі збільшення грудей
3 жовтня, 12:53
З 600 тижнів у топ-100 Еліна Світоліна 218 провела в десятці найсильніших
Світоліна встановила нове досягнення за кількістю тижнів, проведених у топ-100 рейтингу WTA
29 вересня, 16:21
Дmяченко була переможницею одного турніру WTA та фіналісткою шести турнірів WTA у парному розряді
Російська тенісистка розповіла, як олігархи пропонували їй займатися ескортом
29 вересня, 12:03
Донька українського військового виграла турнір WTA в Італії
Донька українського військового виграла турнір WTA в Італії
22 вересня, 10:29
Еліна не змогла вивести Україну до фіналу
Все вирішить пара. Світоліна програла Паоліні у Кубку Біллі Джин Кінг
19 вересня, 16:57
Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг
Україна – Італія: де дивитися півфінал Кубку Біллі Джин Кінг
19 вересня, 09:47
Поєдинок між Костюк і 51-ю ракеткою світу Бузас Манейро відкривав матчеву дуель
Костюк виграла першу гру поєдинку Україна – Іспанія на Кубку Біллі Джин Кінг
17 вересня, 14:23

Новини

Велетень став 17-м футболістом, який дебютував у збірній України за часів Реброва
Велетень став 17-м футболістом, який дебютував у збірній України за часів Реброва
Про футбол по-новому: спільний проєкт GGBET і каналу «Денис Бойко»
Про футбол по-новому: спільний проєкт GGBET і каналу «Денис Бойко»
Ястремська стартувала з перемоги на турнірі у Китаї
Ястремська стартувала з перемоги на турнірі у Китаї
Жіноча збірна України з баскетболу проведе наступні домашні матчі у Ризі
Жіноча збірна України з баскетболу проведе наступні домашні матчі у Ризі
Зять Суркіса повідомив, що легіонер «Динамо» свою першу зарплату віддав ЗСУ
Зять Суркіса повідомив, що легіонер «Динамо» свою першу зарплату віддав ЗСУ
Україна – Швеція: де дивитися гру юнацьких збірних з футболу
Україна – Швеція: де дивитися гру юнацьких збірних з футболу

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua