Світоліна встановила нове досягнення за кількістю тижнів, проведених у топ-100 рейтингу WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна проводить 600 тиждень серед 100 найсильніших тенісисток світу. Про це інформує «Главком» з посиланням на BTU.

Вперше до першої сотні рейтингу WTA Еліна потрапила в лютому 2013 року у віці 18 років і з того моменту покидала її лише під час своєї вагітності в 2022 році.

Відзначимо, що з 600 тижнів у топ-100 Еліна Світоліна – 218 провела в десятці найсильніших.

Її найвищий рейтинг – №3 (11 вересня 2017 року) є рекордом України, як для жіночого, так і для чоловічого тенісу.

ТОП-5 українських тенісисток за кількістю тижнів у ТОП-100

Еліна Світоліна – 600 Леся Цуренко – 440 Катерина Володько (Бондаренко) - 406 Наталія Медведєва – 334 Альона Бондаренко – 324

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року.

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.