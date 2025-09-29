Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Світоліна встановила нове досягнення за кількістю тижнів, проведених у топ-100 рейтингу WTA

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Світоліна встановила нове досягнення за кількістю тижнів, проведених у топ-100 рейтингу WTA
З 600 тижнів у топ-100 Еліна Світоліна 218 провела в десятці найсильніших
фото: AP

Вперше до першої сотні рейтингу WTA Еліна потрапила в лютому 2013 року

Українська тенісистка Еліна Світоліна проводить 600 тиждень серед 100 найсильніших тенісисток світу. Про це інформує «Главком» з посиланням на BTU.

Вперше до першої сотні рейтингу WTA Еліна потрапила в лютому 2013 року у віці 18 років і з того моменту покидала її лише під час своєї вагітності в 2022 році.

Відзначимо, що з 600 тижнів у топ-100 Еліна Світоліна – 218 провела в десятці найсильніших.

Її найвищий рейтинг – №3 (11 вересня 2017 року) є рекордом України, як для жіночого, так і для чоловічого тенісу.

ТОП-5 українських тенісисток за кількістю тижнів у ТОП-100

  1. Еліна Світоліна – 600
  2. Леся Цуренко – 440
  3. Катерина Володько (Бондаренко) - 406
  4. Наталія Медведєва – 334
  5. Альона Бондаренко – 324

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.

Теги: Рейтинг WTA Еліна Світоліна теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дmяченко була переможницею одного турніру WTA та фіналісткою шести турнірів WTA у парному розряді
Російська тенісистка розповіла, як олігархи пропонували їй займатися ескортом
Сьогодні, 12:03
Шнайдер і Андрєєва у минулому році у нейтральному статусі стали срібними призерками Олімпіади-2024
МОК відреагував на нагородження Путіним тенісисток Шнайдер і Андрєєвої
26 вересня, 16:36
Еліна Світоліна оголосила про завершення сезону достроково
Світоліна достроково завершила сезон
23 вересня, 15:58
Донька українського військового виграла турнір WTA в Італії
Донька українського військового виграла турнір WTA в Італії
22 вересня, 10:29
39-річна Бондаренко за свою кар'єру перемагала на двох турнірах WTA в одиночному розряді
Титулована українська тенісистка чекає на третю дитину
22 вересня, 10:00
У другому сеті Костюк та Кіченок повели 3:1, проте італійки швидко відновили контроль над грою
Кубок Біллі Джин Кінг: Україна зіграла вирішальний поєдинок
19 вересня, 18:59
Костюк продовжує перемагати
Костюк здобула перемогу у першій грі поєдинку Україна – Італія на Кубку Біллі Джин Кінг
19 вересня, 13:53
Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг
Україна – Італія: де дивитися півфінал Кубку Біллі Джин Кінг
19 вересня, 09:47
Поєдинок між Костюк і 51-ю ракеткою світу Бузас Манейро відкривав матчеву дуель
Костюк виграла першу гру поєдинку Україна – Іспанія на Кубку Біллі Джин Кінг
17 вересня, 14:23

Новини

Світоліна встановила нове досягнення за кількістю тижнів, проведених у топ-100 рейтингу WTA
Світоліна встановила нове досягнення за кількістю тижнів, проведених у топ-100 рейтингу WTA
Українські сумоїсти здобули 20 нагород на чемпіонаті Європи (U20)
Українські сумоїсти здобули 20 нагород на чемпіонаті Європи (U20)
Формула-1 висловила співчуття у зв'язку зі смертю бульдога Роско
Формула-1 висловила співчуття у зв'язку зі смертю бульдога Роско
Україна здобула дев'ять медалей на чемпіонаті світу (U17 & U20) з пляжної боротьби
Україна здобула дев'ять медалей на чемпіонаті світу (U17 & U20) з пляжної боротьби
Збірні Росії та Угорщини з футболу ведуть переговори щодо проведення товариської гри
Збірні Росії та Угорщини з футболу ведуть переговори щодо проведення товариської гри
Киянка Іздебська вдруге стала чемпіонкою Європи з кіокушинкай карате
Киянка Іздебська вдруге стала чемпіонкою Європи з кіокушинкай карате

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua