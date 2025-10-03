Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня за час його президентства

Серед демократів рейтинг залишився стабільно низьким на рівні 8%

Згідно з останніми результатами опитування, проведеного юридичною школою Університету Маркетт у Мілуокі, рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа досяг найнижчого рівня цього року, знизившись до 43%. Про це повідомляє The Hill, передає «Главком».

Це сталося у вересні 2025 року, що є новим мінімумом після падіння з 46% у березні і 45% у липні. 57% респондентів висловили несхвалення його діяльності, що є збільшенням порівняно з 52% на початку року.

Оцінка Трампа зменшилася серед виборців-республіканців, незалежних та демократів. Серед республіканців його схвалюють 81%, що є зниженням з 89% у січні. Схвалення серед незалежних виборців також знизилося з 37% до 27%, а серед демократів рейтинг залишився стабільно низьким на рівні 8%.

Трамп отримав позитивні оцінки за свою політику з безпеки кордонів, де 55% респондентів схвалили його дії. Також 53% схвалили його реакцію на вбивство Чарлі Кірка. Однак його дії з інших важливих питань, таких як ситуація з Джеффрі Епштейном та інфляцією, викликали значне несхвалення: 72% і 71% відповідно.

Негативні відгуки також стосуються його політики у війнах Росії проти України, а також між Ізраїлем і ХАМАС: 67% та 66% респондентів не схвалюють його дії в цих конфліктах.

Опитування було проведено з 12 по 15 вересня серед 1043 респондентів.

Як відомо, через вісім місяців після початку другого терміну президента Дональда Трампа його рейтинг несхвалення продовжує зростати серед американців.

До слова, президент США Дональд Трамп встановив історичний антирекорд за популярністю серед американських виборців упродовж свого президентства.