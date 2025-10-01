Чоловік Світоліної анонсував завершення своєї кар'єри

За свою професійну кар'єру Гаель Монфіс 35 разів доходив до фіналу на турнірах АТР і завоював 13 титулів

Гаель Монфіс звернувся з емоційною заявою до своїх уболівальників

Чоловік Еліни Світоліної 39-річний французький тенісист Гаель Монфіс оголосив, коли зіграє свій останній професійний турнір. Про це інформує «Главком» з посиланням на BTU.

«Після того як місяць тому я відсвяткував 39-й день народження, хочу поділитися новиною: наступний рік стане для мене останнім у професійному тенісі. Можливість перетворити мою пристрасть на професію - це привілей, яким я дорожив кожну хвилину своєї 21-річної кар'єри. Так, ця гра означає для мене цілий світ. Але я абсолютно спокійний з рішенням завершити кар'єру в кінці сезону-2026», – йдеться у заяві Монфіса.

Він також зазначив, що мав шанс грати в «золоту еру» тенісу, пліч-о-пліч з найвидатнішими іменами в історії тенісу: Федерером, Надалем, Джоковичем, Марреєм.

«Найбільше я переповнений почуттям вдячності.

Я хочу висловити її багатьом людям:

Моїй дружині Еліні: моя любов, натхнення і сила - і сама по собі виняткова спортсменка.

Моїй дочці Скай: за глибоку любов, сенс і радість, які вона принесла в моє життя.

Моєму братові Дарілу і сестрам Родді та Маелі: за те, що піднімали мене в скрутні часи і допомагали святкувати хороші.

Моїм найкращим друзям і близьким: їхні обличчя на трибунах завжди давали мені сміливість у найважливіші моменти.Моєму давнім агенту Ніколя: його підтримка і дружба допомогли мені пройти через найвищі вершини і найважчі падіння.

Моїм тренерам і членам команди за всі роки: тим, хто повірив у довготелесого хлопця з Парижа і допоміг виростити мій талант так, як я сам ніколи б не зміг собі уявити.

Кожному, хто коли-небудь кричав або вигукував «Allez, Gaël!» – наживо або біля телевізора: ваша енергія і любов значать для мене все.

Французькій федерації тенісу – за незмінну підтримку з першого дня.

Жо-Вільфріду Тсонга, Жілю Сімону і Рішару Гаске: моїм трьом мушкетерам і найкращим друзям на все життя.

І найбільше – моїм батькам: адже без них все це було б неможливо. Навіть уявити собі не можу», – заявив тенісист.

За свою професійну кар'єру Гаель Монфіс 35 разів доходив до фіналу на турнірах АТР і завоював 13 титулів. Монфіс тричі грав у фіналах турнірів серії «Мастерс»: Париж-2009 (програв Новаку Джоковичу), Париж-2010 (програв Робіну Содерлінгу) і Монте-Карло-2016 (програв Рафаелю Надалю).

На турнірах Grand Slam Монфіс свій найкращий результат показав на Ролан Гаррос-2008 і US Open-2016, коли доходив до півфіналу. Двічі він зіграв у чвертьфіналі Australian Open (2016, 2022).

У листопаді 2016 року Гаель Монфіс піднявся на шосте місце у світовому рейтингу, що стало його особистим рекордом. На тенісному корті француз заробив трохи більше 24,4 млн доларів.