Чоловік Світоліної анонсував завершення своєї кар'єри

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Чоловік Світоліної анонсував завершення своєї кар'єри
За свою професійну кар'єру Гаель Монфіс 35 разів доходив до фіналу на турнірах АТР і завоював 13 титулів
фото: Jimmie48 Tennis Photography

Гаель Монфіс звернувся з емоційною заявою до своїх уболівальників

Чоловік Еліни Світоліної 39-річний французький тенісист Гаель Монфіс оголосив, коли зіграє свій останній професійний турнір. Про це інформує «Главком» з посиланням на BTU.

«Після того як місяць тому я відсвяткував 39-й день народження, хочу поділитися новиною: наступний рік стане для мене останнім у професійному тенісі. Можливість перетворити мою пристрасть на професію - це привілей, яким я дорожив кожну хвилину своєї 21-річної кар'єри. Так, ця гра означає для мене цілий світ. Але я абсолютно спокійний з рішенням завершити кар'єру в кінці сезону-2026», – йдеться у заяві Монфіса.

Він також зазначив, що мав шанс грати в «золоту еру» тенісу, пліч-о-пліч з найвидатнішими іменами в історії тенісу: Федерером, Надалем, Джоковичем, Марреєм.

«Найбільше я переповнений почуттям вдячності.

Я хочу висловити її багатьом людям:

  • Моїй дружині Еліні: моя любов, натхнення і сила - і сама по собі виняткова спортсменка.
  • Моїй дочці Скай: за глибоку любов, сенс і радість, які вона принесла в моє життя.
  • Моєму братові Дарілу і сестрам Родді та Маелі: за те, що піднімали мене в скрутні часи і допомагали святкувати хороші.
  • Моїм найкращим друзям і близьким: їхні обличчя на трибунах завжди давали мені сміливість у найважливіші моменти.Моєму давнім агенту Ніколя: його підтримка і дружба допомогли мені пройти через найвищі вершини і найважчі падіння.
  • Моїм тренерам і членам команди за всі роки: тим, хто повірив у довготелесого хлопця з Парижа і допоміг виростити мій талант так, як я сам ніколи б не зміг собі уявити.
  • Кожному, хто коли-небудь кричав або вигукував «Allez, Gaël!» – наживо або біля телевізора: ваша енергія і любов значать для мене все.
  • Французькій федерації тенісу – за незмінну підтримку з першого дня.
  • Жо-Вільфріду Тсонга, Жілю Сімону і Рішару Гаске: моїм трьом мушкетерам і найкращим друзям на все життя.
  • І найбільше – моїм батькам: адже без них все це було б неможливо. Навіть уявити собі не можу», – заявив тенісист.

За свою професійну кар'єру Гаель Монфіс 35 разів доходив до фіналу на турнірах АТР і завоював 13 титулів. Монфіс тричі грав у фіналах турнірів серії «Мастерс»: Париж-2009 (програв Новаку Джоковичу), Париж-2010 (програв Робіну Содерлінгу) і Монте-Карло-2016 (програв Рафаелю Надалю).

На турнірах Grand Slam Монфіс свій найкращий результат показав на Ролан Гаррос-2008 і US Open-2016, коли доходив до півфіналу. Двічі він зіграв у чвертьфіналі Australian Open (2016, 2022).

У листопаді 2016 року Гаель Монфіс піднявся на шосте місце у світовому рейтингу, що стало його особистим рекордом. На тенісному корті француз заробив трохи більше 24,4 млн доларів.

