«Дуже жорстоко». Легендарного тенісиста кілька разів нудило під час гри в Китаї

Джокович: Це важко, коли день за днем вологість перевищує 80 відсотків

Сербський тенісист мав не тільки ігрові проблеми під час свого поєдинку в Шанхаї

Легендарний сербський тенісист Новак Джокович мав проблеми зі здоров'ям під час гри третього кола «Мастерса» у Китаї. Про це інформує «Главком» з посиланням на BTU.

Серб грав з німцем Янником Ганфманном. Джокович переміг з рахунком 4:6, 7:5, 6:3. Матч тривав 2 години 42 хвилини. У другому сеті Джокович кілька разів нудило прямо на корті.

«Звичайно, це однакові умови для всіх гравців на корті, але це дуже жорстоко. Це важко, коли день за днем вологість перевищує 80 відсотків, особливо для хлопців, які грають вдень у спеку, під сонцем, це ще більш жорстоко», – сказав 38-річний Джокович після матчу про умови в Шанхаї.

Новак Джокович у четвертому колі турніру в Шанхаї зіграє проти іспанця Жауме Мунара (№41 АТР).

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року.

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.