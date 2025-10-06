Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Дуже жорстоко». Легендарного тенісиста кілька разів нудило під час гри в Китаї

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Дуже жорстоко». Легендарного тенісиста кілька разів нудило під час гри в Китаї
Джокович: Це важко, коли день за днем вологість перевищує 80 відсотків

Сербський тенісист мав не тільки ігрові проблеми під час свого поєдинку в Шанхаї

Легендарний сербський тенісист Новак Джокович мав проблеми зі здоров'ям під час гри третього кола «Мастерса» у Китаї. Про це інформує «Главком» з посиланням на BTU.

Серб грав з німцем Янником Ганфманном. Джокович переміг з рахунком 4:6, 7:5, 6:3. Матч тривав 2 години 42 хвилини. У другому сеті Джокович кілька разів нудило прямо на корті.

«Звичайно, це однакові умови для всіх гравців на корті, але це дуже жорстоко. Це важко, коли день за днем вологість перевищує 80 відсотків, особливо для хлопців, які грають вдень у спеку, під сонцем, це ще більш жорстоко», – сказав 38-річний Джокович після матчу про умови в Шанхаї.

Новак Джокович у четвертому колі турніру в Шанхаї зіграє проти іспанця Жауме Мунара (№41 АТР).

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.

Теги: Новак Джокович теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Костюк була останньою представницею України на турнірі
Костюк програла гравчині топ-10 на турнірі WTA 1000 в Пекіні
1 жовтня, 19:41
За свою професійну кар'єру Гаель Монфіс 35 разів доходив до фіналу на турнірах АТР і завоював 13 титулів
Чоловік Світоліної анонсував завершення своєї кар'єри
1 жовтня, 12:03
З 600 тижнів у топ-100 Еліна Світоліна 218 провела в десятці найсильніших
Світоліна встановила нове досягнення за кількістю тижнів, проведених у топ-100 рейтингу WTA
29 вересня, 16:21
За підсумками жеребкування саме суперник України прийматиме гру.
Визначився суперник збірної України з тенісу в Кубку Девіса
23 вересня, 15:16
Донька українського військового виграла турнір WTA в Італії
Донька українського військового виграла турнір WTA в Італії
22 вересня, 10:29
У другому сеті Костюк та Кіченок повели 3:1, проте італійки швидко відновили контроль над грою
Кубок Біллі Джин Кінг: Україна зіграла вирішальний поєдинок
19 вересня, 18:59
Еліна не змогла вивести Україну до фіналу
Все вирішить пара. Світоліна програла Паоліні у Кубку Біллі Джин Кінг
19 вересня, 16:57
Світоліна здобула вирішальну перемогу для України
Україна вперше в історії вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг: хто наступний суперник
17 вересня, 17:10
Поєдинок між Костюк і 51-ю ракеткою світу Бузас Манейро відкривав матчеву дуель
Костюк виграла першу гру поєдинку Україна – Іспанія на Кубку Біллі Джин Кінг
17 вересня, 14:23

Новини

«Дуже жорстоко». Легендарного тенісиста кілька разів нудило під час гри в Китаї
«Дуже жорстоко». Легендарного тенісиста кілька разів нудило під час гри в Китаї
Українські баскетболісти за кордоном: Новицький набрав 20 очок, Ковальов оформив дабл-дабл
Українські баскетболісти за кордоном: Новицький набрав 20 очок, Ковальов оформив дабл-дабл
Україна посіла перше командне місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА
Україна посіла перше командне місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА
Визначився суперник України в 1/8 фіналу чемпіонату світу (U-20) з футболу
Визначився суперник України в 1/8 фіналу чемпіонату світу (U-20) з футболу
«Шахтар» зазнав розгромної поразки у матчі української Прем’єр-ліги
«Шахтар» зазнав розгромної поразки у матчі української Прем’єр-ліги
Журналіст назвав суму, яку Буткевич міг пообіцяти Ротаню за чемпіонство «Полісся»
Журналіст назвав суму, яку Буткевич міг пообіцяти Ротаню за чемпіонство «Полісся»

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua