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    У Львові помер колишній тренер «Карпат»

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    Валентин Ходукін 33 роки віддав тренерській і науковій діяльності - У Львові помер колишній тренер «Карпат»
    Валентин Ходукін 33 роки віддав тренерській і науковій діяльності
    Світлина - ФК «Карпати»

    На початку вересня 81-річний Валентин Ходукін переніс коронавірус

    У середу, 16 грудня, на 82-му році перестало битися серце відомого футбольного тренера Валентина Ходукіна.

    Валентин народився 17 серпня 1939 року у Харкові, в сім’ї футболіста Михайла Ходукіна. У восьмирічному віці Валентин разом із батьками та братом Віктором переїхав до Львова, який став для нього рідним. «Чи відчуваю себе львів’янином? У мене тут все: друзі, учні, моє життя», – казав Валентин Михайлович.

    Свій футбольний шлях Ходукін розпочав у дрогобицькому «Нафтовику». Далі був львівський «Сільмаш», на основі якого якраз створювали «Карпати». Проте у складі нової команди Валентин так і не зіграв і у 1963-му перебрався в тернопільський «Авангард». Незабаром він отримав травму і попрощався з професійним футболом.

    Набагато плдніше Валентин Михайлович проявив себе у науковій та тренерській діяльності. Загалом Ходукін відпрацював 33 роки в Інституті фізкультури, а на початку 90-х стартувала його тренерська кар’єра. Спершу він успішно тренував стрийську «Скалу» разом із Михайлом Вільховим, а потім увійшов до комплексно-наукової групи «Карпат», які тоді очолював Мирон Маркевич. Згодом Ходукін ще двічі повертався у «зелено-білий» клуб на початку нового тисячоліття: у 2002-му та 2004-му роках, коли виконував обов’язки головного тренера. Крім того, Валентин Михайлович очолював криворізький «Кривбас» та протягом 12 років працював у Азербайджані.

    На початку осені Валентин Ходукін переніс важку форму коронавірусу. Тоді друзі й знайомі збирали на лікування тренера кошти. Витрати, необхідні для боротьби з підступною інфекцією, для Валентина Михайловича були непідйомні.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть ФК Карпати Мирон Маркевич коронавірус Валентин Ходукін
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