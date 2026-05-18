Збірна Хорватії оприлюднила заявку на Чемпіонат світу 2026

Призер двох попередніх планетарних першостей визначився з учасниками футбольного турніру

Головний тренер національної команди Хорватії Златко Даліч обрав склад «шахових» на прийдешній Чемпіонат світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Хорватської футбольної спілки.

Тренерський штаб візьме на Мундіаль 26 виконавців. Головними зірками хорватської збірної залишаються ветерани – хавбеки Лука Модріч і Матео Ковачіч, вінгер Іван Перішіч, а також бомбардир Анте Будімір із іспанської Ла Ліги. Окрім того, в списку однофамільці – Маріо та Марко Пашалічі, а також брати Лука та Петар Сучічі.

Чемпіонат Хорватії делегував у національну команди лише двох футболістів. Решта виступають у Європі та за океаном. Зокрема, підопічні Даліча грають у чемпіонатах Данії, Англії, Іспанії, Нідерландів, Німеччини та інших.

Попередня заявка збірної Хорватії на ЧС-2026

Тренерський штаб розраховує на трьох голкіперів, сімох оборонців, десятьох хавбеків і шістьох нападників. Даліч у разі травми когось з обраних виконавців зможе замінити їх іншими. Дедлайн – 24 години до першого поєдинку на турнірі.

Воротарі: Домінік Ліваковіч («Динамо» Загреб), Домінік Котарскі («Копенгаген»), Івор Пандур («Галл»),

Захисники: Йошко Гвардіол («Манчестер Сіті»), Дує Чалета-Цар («Реал Сосьєдад»), Йосип Шутало («Аякс»), Йосип Станішіч («Баварія»), Марін Понграчіч («Фіорентина»), Мартін Ерліч («Мідтьюлланн»), Лука Вушковіч («Гамбург»),

Півзахисники: Лука Модріч («Мілан»), Матео Ковачіч («Манчестер Сіті»), Маріо Пашаліч («Аталанта»), Нікола Влашіч («Торіно»), Лука Сучіч («Реал Сосьєдад»), Мартін Батуріна («Комо»), Крістіян Якіч («Аугсбург»), Петар Сучіч («Інтер»), Нікола Моро («Болонья»), Тоні Фрук («Рієка»),

Нападники: Іван Перішіч (ПСВ), Андрей Крамаріч («Гоффенгайм»), Анте Будімір («Осасуна»), Марко Пашаліч («Орландо»), Петар Муса («Даллас»), Ігор Матановіч («Фрайбург»).

Збірна Хорватії на ЧС-2026

За результатами жеребкування «шахові» потрапили в квартет L. Суперниками балканців на груповому етапі будуть збірні Англії, Гани та Панами.

Підопічні Даліча гратимуть в США та Канаді. Зокрема, перший матч вони зіграють в американському Арлінгтоні (штат Техас) проти англійців. Поєдинок запланований на 17 червня.

До слова, іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу. Нідерландець Дік Адвокат відновить роботу з «Блакитною хвилею» після кількамісячної паузи. Саме він сенсаційно вивів національну команду на Мундіаль.

Нагадаємо, раніше збірна Аргентини оголосила попередню заявку на Чемпіонат світу 2026. До списку Ліонеля Скалоні потрапили 55 футболістів. Поза заявкою опинився нападник італійської «Роми» Пауло Дібала.