Неймар травмувався перед стартом Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Неймару належить рекорд за кількістю голів за збірну Бразилії
фото: Reuters
Неймар отримав пошкодження 17 травня в матчі чемпіонату Бразилії проти «Коритіби»

Нападник збірної Бразилії Неймар, який потрапив до складу команди на Чемпіонат світу, отримав траву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на O Globo.

За інформацією джерела, Неймар отримав пошкодження 17 травня в матчі чемпіонату Бразилії проти «Коритіби», у нападника виявлено набряк правого литкового м'яза.

34-річний Неймар не виступав за збірну Бразилії з 2023 року. У складі національної команди він став олімпійським чемпіоном та завоював срібло Ігор, переміг на Кубку конфедерацій та став фіналістом Кубка Америки.

Неймару належить рекорд за кількістю голів за збірну Бразилії, на його рахунку 79 м'ячів у 128 іграх.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
