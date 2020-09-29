Двоє футболістів покинули клуб Української Прем’єр-ліги



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Габріель не витримав конкуренції в клубі Світлина - Рух

«Жовто-чорні» припинили співпрацю із двома гравцями

Прес-служба львівського «Руху» оголосили про завершення співпраці із півзахисником Андрієм Коробенко та нападником з Бразилії Габріелем дос Сантосом.

Півзахисник Андрій Коробенко приєднався до «Руху» у жовтні минулого року. За цей час взяв участь в 11-ти поєдинках та відзначився голом - у ворота «Черкащини».

Бразильський нападник Габріель за півтора року свого перебування у Львові зіграв у семи зустрічах Першої ліги, але так і не зумів скласти гідну конкуренцію партнерам по атаці.

Футбольний клуб «Рух» подякував футболістам за час, проведений у клубі, та побажав успіхів у подальшій ігровій кар’єрі.

Варто відзначити, що Коробенко є вихованцем структури донецького «Шахтаря» з яким ставав володарем Кубка України. Також гравець ставав фіналістом Юнацької ліги УЄФА у сезоні 2014-15 років.

Раніше клуб підсилився балканськими гравцями, а саме сербом Мілошом Стаменковічем і словенцем Еріком Ґліхою.

Додамо також, «Рух» розташувався на 12 сходинці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, здобувши лише одне очко (в матчі з «Шахтарем») в чотирьох турах змагань.

Джерело: ФК Рух