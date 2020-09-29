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    Двоє футболістів покинули клуб Української Прем’єр-ліги

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    Габріель не витримав конкуренції в клубі - Двоє футболістів покинули клуб Української Прем’єр-ліги
    Габріель не витримав конкуренції в клубі
    Світлина - Рух

    «Жовто-чорні» припинили співпрацю із двома гравцями

    Прес-служба львівського «Руху» оголосили про завершення співпраці із півзахисником Андрієм Коробенко та нападником з Бразилії Габріелем дос Сантосом.

    Півзахисник Андрій Коробенко приєднався до «Руху» у жовтні минулого року. За цей час взяв участь в 11-ти поєдинках та відзначився голом - у ворота «Черкащини».

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    Двоє футболістів покинули клуб Української Прем’єр-ліги

    Бразильський нападник Габріель за півтора року свого перебування у Львові зіграв у семи зустрічах Першої ліги, але так і не зумів скласти гідну конкуренцію партнерам по атаці.

    Футбольний клуб «Рух» подякував футболістам за час, проведений у клубі, та побажав успіхів у подальшій ігровій кар’єрі.

    Варто відзначити, що Коробенко є вихованцем структури донецького «Шахтаря» з яким ставав володарем Кубка України. Також гравець ставав фіналістом Юнацької ліги УЄФА у сезоні 2014-15 років.

    Раніше клуб підсилився балканськими гравцями, а саме сербом Мілошом Стаменковічем і словенцем Еріком Ґліхою.

    Додамо також, «Рух» розташувався на 12 сходинці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, здобувши лише одне очко (в матчі з «Шахтарем») в чотирьох турах змагань.

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    Джерело: ФК Рух

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Рух (Винники) Андрій Коробенко
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