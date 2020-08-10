  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Двоє легкоатлеток представлять Україну на етапі «Діамантової ліги»

    • Розсилка
    Двоє легкоатлеток представлять Україну на етапі «Діамантової ліги»
    Світлина - «amazing-ukraine.com»

    Легкоатлетична спільнота відсвяткує повернення атлетів на доріжки і у сектори в рамках етапу «Діамантової ліги» у Монако.

    Дві представниці України поведуть боротьбу за нагороди на першому етапі «Діамантової ліги» після перерви пов’язаної із пандемією коронавірусу.

    До програми змагань ввійшло 14 дисциплін. Українцям у першу чергу етап у Монако буде цікавий жіночими стрибками у висоту, адже у сектор вийдуть срібні медалістки чемпіонатів світу 2017 і 2019 років Юлія Левченко і Ярослава Магучіх. Обидві на контрольних стартах у своїх містах цього літа вже злітали на 2,00 метри. Тепер вони зійдуться в очній боротьбі.

    Серед суперниць українок, зокрема, болгарка Мірела Демірева, особистий рекорд якої дорівнює 2,00 м. А також британська багатоборка Катаріна Джонсон-Томпсон, яка зі стрибків у висоту має в активі 1,98. Загалом до заявки ввійшли сім спортсменок.

    Додамо також, даний етап «Діамантової ліги» стане першим в нинішньому році.

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    Юлія Левченко Діамантова ліга стрибки у висоту легка атлетика Ярослава Магучих
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ