Двоє українців пробилися до фіналів чемпіонату світу з легкої атлетики
Двоє українських легкоатлетів пройшли до фіналів чемпіонату світу в Токіо. Про це повідомляє «Главком».
Олег Дорощук у кваліфікації зі стрибків у висоту з першої спроби подолав усі висоти і з результатом 2.25 м вийшов до фіналу.
Михайло Кохан у секторі метання молота показав результат 77.33 м першою спробою та забезпечив собі місце у фіналі.
Бронзовий призер Олімпійських ігор-2024 вчетверте в кар’єрі змагатиметься у фіналі чемпіонату світу.
Фінали у чоловічих стрибках у висоту та метанні молота відбудуться 16 вересня.
Нагадаємо, у серпні Дорощук вперше в кар'єрі здобув золото Діамантової ліги.
На етапі Діамантової ліги в Брюсселі у стрибках у висоту змагалися два українці – Олег Дорощук і Дмитро Нікітін.
Боротьба за медалі розгорнулася на висоті 2.22 м, де успішними були лише троє спортсменів. Вирішальною стала висота 2.25 м: Дорощук подолав її з першої спроби, тоді як конкуренти мали проблеми. Бельгієць Томас Кармой зумів узяти цю висоту лише з третьої спроби, а ямаєць Бекфорд – вибув з боротьби за перемогу.
Обидва фіналісти зупинилися на 2.30 м, але за додатковими показниками перемогу здобув українець. Для 22-річного Дорощука це перше золото Діамантової ліги. Загалом він уже шість разів ставав призером цих престижних стартів і вдруге поспіль пробився до фіналу сезону.
