Магучіх з рекордом етапу виграла Діамантову лігу в Сілезії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Магучіх з рекордом етапу виграла Діамантову лігу в Сілезії
Світова рекордсменка Магучіх вшосте виступала у сезоні на змаганнях у секторі стрибків у довжині
фото: Reuters

Нова перемога для титулованої українки

У польській Сілезії у рамках дев'ятого етапу Діамантової ліги сезону-2025 пройшли змагання зі стрибків у висоту серед жінок. Участь у них взяли 10 легкоатлеток, зокрема дві українки – Ярослава Магучіх і Катерина Табашник, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Світова рекордсменка Магучіх вшосте виступає у сезоні на змаганнях у секторі стрибків у довжині. На чотирьох етапах вона виграла медаль Діамантової ліги – «золото» у китайських Сямені і Шанхаї, а також «срібло» в Стокгольмі та Парижі – однак у Лондоні вперше за три роки не потрапила на подіум міжнародних стартів.

У «недіамантовому» виді Україну також представляла чинна срібна призерка національної першості Катерина Табашник. Для неї це перший виступ на етапі Діамантової ліги за рік – востаннє змагалася у Парижі у липні 2024 року, де завершила без результату. Натомість Юлія Левченко, заявлена перед цим для виступу у Сілезії, участі в змаганнях не взяла.

Суперницями світової рекордсменки у стрибках у висоту стали сім легкоатлеток, зокрема срібна призерка Олімпійських ігор-2024 Нікола Оліслагерс.

Як пройшли змагання

Першою з українок на етапі виступила Табашник, яка підкорила висоту в 1.75 м з першої спроби, а також 1.80 й 1.84 м – з другої.

Планку в 1.88 м взяли чотири стрибунки, зокрема й Табашник з першої спроби. Натомість Магучіх і австралійка Нікола Оліслагерс пропустили перші чотири висоти й розпочали стрибки з планки в 1.91 м.

Планку в 1.91 м Магучіх підкорила з першої спроби, чим забезпечила собі медаль етапу. Сталося це через те, що три легкоатлетки, зокрема й Табашник, не підкорили висоту й завершили виступи. На змаганнях залишилися Ярослава, Оліслагерс й німкеня Імке Оннен.

Висоту в 1.94 м світова рекордсменка взяла з першої спроби, як і австралійка. Натомість Оннен не змогла підкорити планку за три спроби, залишивши Магучіх і Оліслагерс у боротьбі за «золото».

Обидві легкоатлетки взяли висоту в 1.97 м, однак на 2.00 лише Магучіх змогла її підкорити з другої спроби і здобула перемогу.

Діамантова ліга-2025. Сілезія. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.00 м

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1.97 м

3. Імке Оннен (Німеччина) – 1.91 м

...

6. Катерина Табашник (Україна) – 1.88 м

«Гадаю, це був особливий день, тому що ми стрибали тут. Мені сподобалася атмосфера, люди, чимало польських фанів, а також українців приїхали за мене повболівати – навіть фан з Японії. Мені дуже це сподобалося», – сказала у флешкоментарі Магучіх.

Нагадаємо, українські бігуни Владислав Фінчук, Давид Кулаковський та Юлія Гавриляк присвятили перемогу на чемпіонаті України з легкої атлетики загиблим родичами на війні проти Росії

