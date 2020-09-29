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    Двома матчами відновився плей-оф Української хокейної ліги

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    Кадр з поєдинку &laquo;Білий Барс&raquo; - &laquo;Кременчук&raquo; - Двома матчами відновився плей-оф Української хокейної ліги
    Кадр з поєдинку «Білий Барс» - «Кременчук»
    Світлина - УХЛ

    «Білий Барс» та «Донбас» вибороли перемоги

    У Херсоні та Білій Церкві пройшли поєдинки півфінальної серії Української хокейної ліги, які стали першими після паузи викликаної із зараженнями хокеїстів на коронавірус.

    У Херсоні місцевий «Дніпро» нав’язав боротьбу «Донбасу», який переміг тільки за підсумками овертайму.

    Перший період пройшов без закинутих шайб, а у другому команди змогли забити по одній шайбі. Першими відзначилися херсонські «щуки». Господарі майданчика відмінно розіграли більшість і першими закинули шайбу. Точним кидком відзначився Макаров.

    Після пропущеного гола хокеїсти «Донбасу» кинулися вперед. Спочатку стійка врятувала ворота «Дніпра», а потім вже сам Хомутов кілька разів відбив складні шайби. І тим не менше, за чотири хвилини до кінця другого періоду, форвард гостей Коречук блискучим кидком зрівняв рахунок 1:1. З такими цифрами на табло обидві команди і завершили другу двадцятихвилинку.

    У третьому періоді команди продемонстрували вболівальникам відкритий хокей на зустрічних курсах. Гра йшла на рівних до 53 хвилини, коли Зайцев знову вивів херсонців вперед.

    Хокеїсти «Донбасу» кинулися вперед і через три хвилини, Віктор Захаров, в подібній атаці, зрівняв рахунок - 2:2. І перевів гру в додатковий час.

    А в додатковій двадцятихвилинці більш вдалими виявилися хокеїсти «Донбасу». Після того, як херсонці не використали свої моменти, нападник гостей Монс зміг забити шайбу і приніс перемогу донецькому клубу 3:2. Рахунок серії став 2:1 на користь «Донбасу».

    У Білій Церкві у третьому поєдинку серії «Білий Барс» приймав «Кременчук» та вийшов переможцем з рахунком 9:2. Рахунок у серії став 3:0.

    Читайте також: Півфінальні серії Української хокейної ліги призупинені через коронавірус 

    Джерело: Українська хокейна ліга

    хокей ХК Донбас ХК Білий Барс Віктор Захаров ХК «Кременчук» ХК «Дніпро» (Херсон) коронавірус
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