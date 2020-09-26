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    «Тампа-Бей» втретє перемогла «Даллас» та наблизилася до завоювання Кубка Стенлі

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    Радість хокеїстів&nbsp;&laquo;Тампа-Бей&raquo;&nbsp; - «Тампа-Бей» втретє перемогла «Даллас» та наблизилася до завоювання Кубка Стенлі
    Радість хокеїстів «Тампа-Бей» 
    Twitter Тампа-Бей

    У фінальній серії плей-офф Кубка Стенлі відбувся четвертий матч

    Гол Кевін Шаттенкірка в овертаймі приніс «Тампа-Бей» перемогу над «Далласом» в четвертому матчі фіналу Кубка Стенлі.

    У першому періоді «Даллас» забив дві шайби з трьох кидків, в той час як «Тампа-Бей» потурбувала Худобіна вісім разів. І остання спроба стала гольовою, що дозволило «Лайтнінг» повернутися в гру.

    На самому початку другого періоду Пойнт відзначився знову, забивши свій 13-й гол з 1 серпня (2:2).

    На куражі «Лайтнінг» пішли вперед, але замість цього на дев'ятій хвилині пропустили самі. Ряд невірних рішень призвів до виходу на ворота Тайлера Сегіна, який сам не забив, але в падінні зробив пас на п'ятачок, де удача посміхнулася Корі Перрі.

    Ендрю Когліано порушив правила, і «Тампа» за 1:06 хвилини до другої перерви зрівняла рахунок (3:3). У третьому періоді Кіллорн, виїхавши з-за воріт, завдав різкий і несподіваний кидок з розвороту, в результаті чого шайба влетіла в дальній кут воріт розгубленого Худобіна - 4:3.

    «Старз» відповіли небезпечним кидком Радулова в дотик і двома нереалізованими хвилинами в більшості. А на позначці 11:35 їм все ж вдалося відзначитися, коли активний Павелскі на короткий час пішов від Хедмана і кинув уздовж воріт. Шайба рикошетом від ноги Кевін Шаттенкірка залетіла в сітку.

    У додатковій 20-хвилинці Кевін Шаттенкірк точно кинув у дальній кут і максимально наблизив свою команду до Кубка Стенлі – 5:4.

    «У команди робочий настрій, - заявив після перемоги тренер «Блискавок» Джон Купер. - Ми ще нічого не добилися. Залишилося здобути одну перемогу».

    Зауважимо, що у разі перемоги у наступній грі «Тампа-Бей» вдруге у своїй історії завоює чемпіонство. Перше було в 2004 році.

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    Джерело: НХЛ

    хокей Кубок Стенлі «Тампа-Бей Лайтнінґ»
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