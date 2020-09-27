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    Київський «Сокіл» впевнено переграв «Вовків» у першому матчі на домашній арені

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    &laquo;Сокіл&raquo; награє склад і призвичаюється до нової ігрової арени - Київський «Сокіл» впевнено переграв «Вовків» у першому матчі на домашній арені
    «Сокіл» награє склад і призвичаюється до нової ігрової арени
    Світлина із соцмереж

    Підопічні Олега Шафаренка тріумфували 4:1

    Відроджений київський «Сокіл» у рамках підготовки до майбутнього чемпіонату України сьогодні, 27 вересня, провів контрольний матч з іншим столичним клубом – «Крижаними Вовками». Матч відбувався  на Льодовій арені спорткомплексу АТЕК, яка буде для «соколят» у сезоні-2020/2021 домашньою.

    «Сокіл» (Київ) – «Крижані Вовки (Київ) – 4:1

    Шайби: 1:0 – Олександр Павленко, 6:28. 2:0 – Фелікс Морозов (Михайло Сімчук), 29:32. 2:1 – Леонід Івановський, 35:28. 3:1 – Михайло Сімчук, 38:20. 4:1 – Олександр Павленко (Павло Голубич), 39:51

    Зауважимо, що «Сокіл» грає з «Вовками» контрольні матчі впродовж усього підготовчого періоду. Окремих суперники, правда, не афішували, оскільки ігри проводилися в той час, як Українська хокейна ліга відправилася на карантин через спалах коронавірусної інфекції у лавах білоцерківського «Білого Барса» і донецького «Донбаса».

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    хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга Фелікс Морозов Михайло Сімчук ХК «Крижані Вовки» Олег Шафаренко Олександр Павленко Павло Голубич Леонід Івановський
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