Джерело: Україна отримала технічну поразку в матчі зі Швейцарією

Офіційні дані за рішенням УЄФА очікуються до кінця дня

Сьогодні, 25 листопада, відбулося дисциплінарне засідання комітету УЄФА, на якому розглядалося питання не відбувся матчу Ліги націй між збірними Швейцарії та України.

На засіданні швейцарської і українській стороні надали можливість висловити свої доводи в ході розгляду справи.

Як повідомляє Meta-rating посилаючись на джерела, близьких до УЄФА, аргументи української сторони УЄФА не прийняв і присудив синьо-жовтим технічну поразку – 0:3.

Дану інформацію також підтверджують і кілька близьких до УАФ українських футбольних Телеграм-каналів.

Офіційні дані за рішенням УЄФА очікуються до кінця дня.

Нагадаємо, що поєдинок не відбувся в зв'язку із заборонами лікаря кантону Люцерн через появу нових випадків зараження коронавірусом в таборі збірної України.