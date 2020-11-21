УЄФА вагається в питанні вердикту щодо «коронавірусного» матчу Ліги націй Швейцарія – Україна

Винесення рішення знову відтермінували

Вирок щодо скасованого матчу шостого туру Ліги Націй між збірними Швейцарії та України не поспішають оголошувати. 23 листопада буде останній день для передачі даних у штаб-квартиру УЄФА.

Також потрібен час безпосередньо для розгляду справи. То за умови. Що розгляд відбудеться в прискореному темпі. Відразу, пропустивши контрольно-дисциплінарний комітет, відбудеться засідання Апеляційного комітету УЄФА.

Нагадаємо, що вирішальний матч Ліги націй Швейцарія – Україна був скасований за рішенням влади Люцерну через позитивні ПРЛ-тести гравців нашої збірної. Пізніше повторні тести усіх чотирьох «позитивних» представників нашої команди, виявилися негативними.

Варіантів виходу з ситуації може бути кілька: технічна поразка для однієї зі сторін, проведення поєдинку в пізніший час, визначення переможця шляхом жеребкування.