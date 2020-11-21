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    УЄФА вагається в питанні вердикту щодо «коронавірусного» матчу Ліги націй Швейцарія – Україна

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    Команда Андрія Шевченка виявилася заручницею ситуації - УЄФА вагається в питанні вердикту щодо «коронавірусного» матчу Ліги націй Швейцарія – Україна
    Команда Андрія Шевченка виявилася заручницею ситуації
    Світлина - Сегодня

    Винесення рішення знову відтермінували

    Вирок щодо скасованого матчу шостого туру Ліги Націй між збірними Швейцарії та України не поспішають оголошувати. 23 листопада буде останній день для передачі даних у штаб-квартиру УЄФА.

    Також потрібен час безпосередньо для розгляду справи. То за умови. Що розгляд відбудеться в прискореному темпі. Відразу, пропустивши контрольно-дисциплінарний комітет, відбудеться засідання Апеляційного комітету УЄФА.

    Нагадаємо, що вирішальний матч Ліги націй Швейцарія – Україна був скасований за рішенням влади Люцерну через позитивні ПРЛ-тести гравців нашої збірної. Пізніше повторні тести усіх чотирьох «позитивних» представників нашої команди, виявилися негативними.

    Варіантів виходу з ситуації може бути кілька: технічна поразка для однієї зі сторін, проведення поєдинку в пізніший час, визначення переможця шляхом жеребкування.

     Читайте також: Офіційно: Україна відмовилася грати проти Швейцарії новою командою
    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України жеребкування Ліга націй коронавірус
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