Джеймс встановив історичне досягнення в НБА

Леброн Джеймс став єдиним баскетболістом, хто увійшов до топ-100 за шістьма показниками

Баскетболіст «Лейкерс» увійшов до топ-100 ліги за шістьма показниками

Найкращий баскетболіст сучасності форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс став єдиним гравцем Національної баскетбольної асоціації, який увійшов до топ-100 ліги відразу за шістьма показниками – набраними очками, підбираннями, передачами, блок-шотами, перехопленнями та влучними триочковими.

У матчі регулярного чемпіонату НБА з «Сан-Антоніо Сперс» (110:138) Леброн Джеймс зробив два блок-шоти, що дозволило йому увійти до сотні найкращих в історії за цим показником.

Примітно, що вже в наступному матчі, проти «Бруклін Нетс», Леброн став володарем особистого антирекорду. Його команда поступилася – 115:122, і ця невдала серія «Лос-Анджелеса» досягла п'яти зустрічей. До цього жоден клуб, за який виступав Джеймс, не зазнав поразок у стільких матчах поспіль.

Леброн Джеймс є дворазовим олімпійським чемпіоном (2008, 2012), чотириразовим чемпіоном НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а також бронзовим призером Олімпіади-2004 і чемпіонату світу.