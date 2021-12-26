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    Джеймс встановив історичне досягнення в НБА

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    Леброн Джеймс став єдиним баскетболістом, хто увійшов до топ-100 за шістьма показниками - Джеймс встановив історичне досягнення в НБА
    Леброн Джеймс став єдиним баскетболістом, хто увійшов до топ-100 за шістьма показниками
    фото з відкритих джерел

    Баскетболіст «Лейкерс» увійшов до топ-100 ліги за шістьма показниками

    Найкращий баскетболіст сучасності форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс став єдиним гравцем Національної баскетбольної асоціації, який увійшов до топ-100 ліги відразу за шістьма показниками – набраними очками, підбираннями, передачами, блок-шотами, перехопленнями та влучними триочковими.

    У матчі регулярного чемпіонату НБА з «Сан-Антоніо Сперс» (110:138) Леброн Джеймс зробив два блок-шоти, що дозволило йому увійти до сотні найкращих в історії за цим показником.

    Примітно, що вже в наступному матчі, проти «Бруклін Нетс», Леброн став володарем особистого антирекорду. Його команда поступилася – 115:122, і ця невдала серія «Лос-Анджелеса» досягла п'яти зустрічей. До цього жоден клуб, за який виступав Джеймс, не зазнав поразок у стільких матчах поспіль.

    Леброн Джеймс є дворазовим олімпійським чемпіоном (2008, 2012), чотириразовим чемпіоном НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а також бронзовим призером Олімпіади-2004 і чемпіонату світу.

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    Теги: баскетбол НБА Леброн Джеймс
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    Джеймс встановив історичне досягнення в НБА