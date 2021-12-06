Відомий сербський баскетболіст переніс інсульт і помер в 32 роки
Стеван Єловац є рекордсменом Єдиної ліги за кількістю набраних очок в одному матчі
Колишній баскетболіст збірної Сербії Стеван Єловац помер у віці 32 років.
Спортсмен, який виступав останнім часом за афінський АЕК, пішов з життя в неділю в Белграді, повідомляється на сайті грецького клубу.
Як уточнює сайт Єдиної ліги, три тижні тому Єловац переніс інсульт.
У сезоні 2017/18 Стеван Єловац виступав за «Нижній Новгород». Форвард встановив рекорд Єдиної ліги за результативністю в одному матчі, набравши 49 очок у грі з талліннським «Калевом/Крамо».
Також він виступав за збірну Сербії у поєдинку проти Естонії, який у лютому 2019 року пройшов у Таллінні та завершився сенсаційною перемогою господарів майданчика.
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