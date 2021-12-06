Відомий сербський баскетболіст переніс інсульт і помер в 32 роки

Стеван Єловац є рекордсменом Єдиної ліги за кількістю набраних очок в одному матчі

Колишній баскетболіст збірної Сербії Стеван Єловац помер у віці 32 років.

Спортсмен, який виступав останнім часом за афінський АЕК, пішов з життя в неділю в Белграді, повідомляється на сайті грецького клубу.

Як уточнює сайт Єдиної ліги, три тижні тому Єловац переніс інсульт.

У сезоні 2017/18 Стеван Єловац виступав за «Нижній Новгород». Форвард встановив рекорд Єдиної ліги за результативністю в одному матчі, набравши 49 очок у грі з талліннським «Калевом/Крамо».

Також він виступав за збірну Сербії у поєдинку проти Естонії, який у лютому 2019 року пройшов у Таллінні та завершився сенсаційною перемогою господарів майданчика.