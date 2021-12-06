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    Відомий сербський баскетболіст переніс інсульт і помер в 32 роки

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    Стеван Єловац помер молодим&nbsp; - Відомий сербський баскетболіст переніс інсульт і помер в 32 роки
    Стеван Єловац помер молодим 
    фото з відкритих джерел

    Стеван Єловац є рекордсменом Єдиної ліги за кількістю набраних очок в одному матчі

    Колишній баскетболіст збірної Сербії Стеван Єловац помер у віці 32 років.

    Спортсмен, який виступав останнім часом за афінський АЕК, пішов з життя в неділю в Белграді, повідомляється на сайті грецького клубу.

    Як уточнює сайт Єдиної ліги, три тижні тому Єловац переніс інсульт.

    У сезоні 2017/18 Стеван Єловац виступав за «Нижній Новгород». Форвард встановив рекорд Єдиної ліги за результативністю в одному матчі, набравши 49 очок у грі з талліннським «Калевом/Крамо».

    Також він виступав за збірну Сербії у поєдинку проти Естонії, який у лютому 2019 року пройшов у Таллінні та завершився сенсаційною перемогою господарів майданчика.

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    Теги: баскетбол
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    Відомий сербський баскетболіст переніс інсульт і помер в 32 роки